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Прошла через огонь и воду и проведет целый ряд реформ: Украина заслуживает статуса кандидата в ЕС, - фон дер Ляйен

23 июня, 2022 четверг
06:15
Мир

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: Украина доказала, что заслуживает европейской перспективы и статуса кандидата на членство в ЕС

Об этом говорится в выступлении президента Европейской комиссии во время пленарного заседания Европарламента 22 июня, текст которого обнародован на сайте ЕК.

"Как и с первых дней Майдана, Украина храбро сопротивляется российской агрессии. Она прошла через репрессии и восстания. Она прошла через аннексию территорий и сейчас получила войну. Это единственная страна, где в людей стреляли за то, что они обворачивали себя европейским флагом. Украина прошла через огонь и воду по одной простой причине: из-за желания присоединиться к Европейскому Союзу", - сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что Еврокомиссия ответила на такое желание и признала европейские стремления Украины и прогресс, достигнутый в развитии украинской демократии с 2014 года.

"Наше мнение исходит из внимательной и тщательной оценки реальности. И эти доказательства говорят нам, что Украина заслуживает европейской перспективы, а также статуса кандидата, понимая, что ей нужно осуществить целый ряд важных реформ", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии отметила, что Украина еще до войны доказала, что стоит на "верной траектории".

Так, она считает, что за несколько лет Украина продвинулась вперед больше, чем за несколько предыдущих десятилетий. Благодаря Соглашению об ассоциации с ЕС от 2016 года Украина уже смогла имплементировать около 70% правил, норм и стандартов ЕС. Она уже сейчас включена в важные программы Евросоюза, в образовательные и исследовательские программы Horizon Europe и Erasmus.

Фон дер Ляйен говорит, что Украина доказала, что имеет крепкую парламентскую демократию, что у нее эффективные органы государственного управления, которые ежедневно проходят экзамен войной. В Украине проходят свободные и справедливые выборы, развивается живое гражданское общество, способное определять ответственность власти за дела в стране. Украинцы активно развивают малый и средний бизнес, добиваются прогресса в цифровых технологиях, продвигают инновационные идеи.

"Весь этот прогресс был достигнут, потому что люди несут Европу в сердцах и умах. Но мы также знаем, что важная работа еще впереди. Относительно борьбы против коррупции Украина уже предприняла важные шаги в верном направлении, учредила необходимые антикоррупционные органы. Но сейчас им нужно ожить. Им нужны зубы и правильные люди на руководящих постах", - отметила она.

По словам президента Еврокомиссии, Украина стала единственной страной Восточного партнерства, которая приняла жесткий закон против влияния олигархов на экономику, государственные институты и политическую жизнь страны, и готова внести в него необходимые дополнения. Это подтверждает, что народ Украины стремится продолжать движение путем модернизации и демократии - именно тем путем, который ведет в Европу.

  • 13 июня заместитель главы Европейской комиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова выразила мнение, что вступление Украины в ЕС должно занять не десятилетия, а годы.
  • 15 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна близка к статусу "кандидат в ЕС" как никогда раньше.
  • 17 июня Европейская комиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Также такой статус дали и Молдове. Грузии предоставили только "европейскую перспективу". Окончательное решение лидеры европейских стран примут на саммите 23-24 июня.
  • 20 июня глава МИДа Польши Збигнев Рау заявил, что считает кандидатство Украины в ЕС "решенным делом".
  • Предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз на саммите 23-24 июня будет поддержано всеми 27 членами ЕС, 21 июня сообщили в Bloomberg.

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Украина
ЕС
Урсула фон дер Ляйен
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