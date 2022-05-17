Прошедшие сутки украинские войска на Востоке уничтожили почти 180 кафиров и около 30 единиц техники
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"
Об этом сообщает штаб ОТУ "Восход".
"16 мая, российские фашистские войска совершили 8 атак. Наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами. БМП) – 7, бронетранспортеров (БТР) – 2, боевых бронемашин (ББМ) – 2, реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 3, артиллерийских систем – 1, минометов – 2, артиллерийских тягачей (АТТ) – 5, беспилотников (БПЛА) – 1", - говорится в сообщении.
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