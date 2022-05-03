Прошедшие сутки украинские военные уничтожили два катера, БПЛА "Форпост", диверсионную группу и не допустили провокаций в Одессе, - ОК "Юг"
Защитники южных рубежей Украины сообщают об уничтоженных 122 захватчиках за минувшие сутки и сорванной попытке диверсионно-разведывательной группы захватить наблюдательный пост украинских военных
Об этом в Фейсбуке сообщает ОК "Юг".
"В течение суток, враг, закрепившись на оборонных позициях, активных действий на Херсонщине и Николаевщине не вел. Однако Николаев и приближенные районы были обстреляны реактивными системами залпового огня. Снова враг гнал по объектам промышленности. К счастью, без жертв.
В Херсонской области попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы захватить наш наблюдательный пост была подавлена минометным огнем и сорвана.
Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями было точно выполнено более сотни огневых задач. Как следствие, общие потери врага за сутки составляют 122 рашиста".
ОК "Юг" сообщает, что к подбитым на рассвете двух десантно-штурмовых катеров добавлено еще несколько единиц бронированной и автомобильной техники и ударный беспилотник-разведчик типа "Форпост", пытавшийся с моря зайти в Одессу.
"Меткой работой противовоздушной обороны он уничтожен", - говорится в сообщении.
Дважды ударив сегодня по Одесщине ракетами, враг продолжил разрушение моста через Днестровский лиман, попав крылатыми ракетами "Яхонт".
А из оккупированного Крыма ракетой Оникс, выпущенной из комплекса Бастион, разрушил жилой дом в самой Одессе. 15-летний ребенок погиб, еще один несовершеннолетний с ранением доставлен в больницу.
Корабельная группировка черноморского флота захватчиков продолжает маневрирование в северо-западной части моря и сохраняет угрозу нанесения ракетных ударов на высоком уровне.
"Продлен комендантский час в Одессе продолжается. Благодаря принятым мерам, в том числе и эффективной контрдиверсионной работе 8 годовщина трагических событий 2 мая 2014 прошла без провокаций и грубых нарушений общественного порядка", - сообщают в ОК "Юг".
- На Востоке украинские воины избивали по скоплению личного состава и техники и ликвидировали состав боеприпасов.
- Воздушные силы ВСУ за прошедшие сутки уничтожили 8 целей, в том числе и беспилотник "Форпост" за $7 млн.
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