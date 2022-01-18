За прошедшие сутки россияне в зоне ООС один раз нарушили режим тишины
В понедельник, 17 января, российские оккупационные войска в зоне проведения Операции объединенных сил один раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Песков захватчики стреляли из подствольных гранатометов.
Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов нет.
С начала суток 18 января по состоянию на 7:00 нарушений оккупантами режима прекращения огня не зафиксировано.
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