За прошедшие сутки россияне в зоне ООС один раз нарушили режим тишины

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В направлении Песков захватчики стреляли из подствольных гранатометов.



Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов нет.



С начала суток 18 января по состоянию на 7:00 нарушений оккупантами режима прекращения огня не зафиксировано.





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