Проще вывезти людей с линии фронта, чем ремонтировать инфраструктуру до следующего обстрела, - депутат Запорожского облсовета
Следует эвакуировать людей с линии фронта в Запорожской области
Об этом в эфире Еспресо сказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко.
"Это населенные пункты на линии столкновения - Орихив, Преображенка. Надо делать только одно - помочь людям эвакуироваться. Любое восстановление инфраструктуры будет продолжаться ровно до следующего обстрела. Неправильно, по моему мнению, восстанавливать электроэнергию, зная, что ее разрушат через 2 часа . Рисковать жизнью рабочих и людей, которые там проживают", - отметил он.
По мнению Лишенко, это приведет к новым обстрелам по домам именно с целью разрушить инфраструктуру и нанесет новый ущерб.
"Проще помочь людям уехать и многие это сделали, хотя есть много отчаяний, которые продолжают жить в Орехове и Гуляйполе, фактически на линии фронта", - подытожил депутат.
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