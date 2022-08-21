Об этом в эфире Еспресо сказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко.

"Это населенные пункты на линии столкновения - Орихив, Преображенка. Надо делать только одно - помочь людям эвакуироваться. Любое восстановление инфраструктуры будет продолжаться ровно до следующего обстрела. Неправильно, по моему мнению, восстанавливать электроэнергию, зная, что ее разрушат через 2 часа . Рисковать жизнью рабочих и людей, которые там проживают", - отметил он.

По мнению Лишенко, это приведет к новым обстрелам по домам именно с целью разрушить инфраструктуру и нанесет новый ущерб.

"Проще помочь людям уехать и многие это сделали, хотя есть много отчаяний, которые продолжают жить в Орехове и Гуляйполе, фактически на линии фронта", - подытожил депутат.