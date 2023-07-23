Скажу, может быть, непопулярную, но очень важную вещь.

Активно раскручиваемый сейчас тезис о том, что нужно прекратить финансировать культуру, потому что не хватает денег на оборону, откровенно манипулятивный и вредительский.

Всех, кто подвергся эмоциональным манипуляциям по этому поводу, призываю включить логику и по пунктам разобраться в ситуации.

1. Должны ли оборонные расходы быть безусловным приоритетом во время войны? Вопрос риторический. Безусловно, да!

2. Означает ли это, однако, что следует прекратить финансировать все остальное — государственное управление, образование, культуру, инфраструктуру, социальное обеспечение? Безусловно, нет. Потому что это означало бы коллапс государства, которое при таких обстоятельствах не смогла бы спасти никакая армия. К тому же, война ведется не только оружием. Экономика, политика, информационно-культурное поле являются сверхважными для победы и вообще самого существования испытавшего агрессию государства.

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3. Но ведь можно обойтись без траты денег на сериалы о Поворознюке или отложить до лучших времен дорогие строительные проекты? Безусловно! Не только можно, но и нужно. А вот дальше начинается манипуляция, когда призыв не тратить средства на разную ерунду магическим образом превращается в призыв вообще не тратить средства на культуру.

4. Нужны ли расходы на культуру во время войны? Здесь можно было бы упомянуть мифическую цитату Черчилля. Или вполне реальный мировой триумф "Щедрика" на деньги Украинской Народной Республики. Но любой адекватный человек и так может понимать, насколько важна именно сейчас эффективная политика утверждения украинского языка, национальной памяти, поддержки украинской книги, музыки или фильмов. Именно благодаря украинской культуре украинцы являются нацией, способной противостоять российской агрессии. Именно через культуру нас познает и цивилизованный мир, поддержка которого для Украины очень важна.

5. А теперь цифры. За первые 5 месяцев 2023 года на оборону израсходовано 52% всех расходов государственного бюджета (для сравнения, в 2019 году – 10%). Еще 12% – на общественный порядок и безопасность (в 2019 году – 13%). На культуру вместе с информационной политикой, спортом и т.д. израсходовано 0,27% расходов государственного бюджета (в 2019 – 0,93%). Если говорить о годовом бюджете на 2023 год, то расходы и культуру и информационную политику составляют 8,7 миллиарда гривен, или 0,28% от всех расходов бюджета (3 триллиона 75 миллиардов).

6. Скажите, вы действительно думаете, что сократив и так уже в 4 раза сокращенные государственные расходы на культуру, которые в 200 раз меньше расходов на армию, вы решите проблемы фронта? Нет, вы просто добьете украинские музеи, книжные магазины, кино и театры. Сэкономим копейки, а вред — огромный.

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7. Вся нынешняя "дискуссия" вызвана преимущественно двумя причинами. Во-первых, не только рядовые украинцы, но и так называемая политическая элита не понимают критическую важность осмысленной государственной политики в сфере культуры, особенно во время войны.

Уподобляясь людям, которые считают ценным что угодно, но не воздух, которого они просто не замечают, но без которого погибли бы за считанные минуты. Во-вторых, политическое мародерство власти, умудряющееся значительную долю мизерного бюджета МКИП тратить на дебилизаторский телемарафон, квазииновещание а-ля телеканал "Дом" или сериалы о Поворознюках, вызывает справедливое возмущение и создает впечатление, что у МКИП много денег. Это не так! Просто власти ради сериальчиков и марафона не добавляют даже этот мизерный бюджет на качественные фильмы, книжную отрасль или культурную дипломатию. Очевидно, что расходы на культуру не только нельзя уменьшать, их следует даже в пределах разумного увеличить, но тратить, конечно, эффективнее, чем до сих пор.

8. Пора наконец избавиться от примитивно-бухгалтерского подхода к вложениям в культурную дипломатию или стимулирование развития культурных индустрий. Потому что это не просто расходы, а именно вложения, когда разумно вложив миллиард, государство вскоре получает значительно большие суммы в виде налогов или международной поддержки. Плюс собственно развитие украинской культуры, что неоценимо. К сожалению, эту очевидную истину не понимают не только в Банковой или Грушевского, но, похоже, и в самом министерстве культуры. Эффективным министром культуры может быть только человек, осознающий эти базовые вещи и способный донести их до власти и общества. Ибо страна, в которой люди не могут сопоставить элементарные цифры и факты, а вложения в культуру считают лишними, не может иметь будущего.

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9. Вместо того чтобы вестись на примитивные манипуляции якобы именно в 0,28% расходов, расходуемых на культуру, скрытые наибольшие резервы финансирования нашей обороны, следует покончить с социальным популизмом во время войны. Любой порядочный экономист знает, где можно взять не крохи, а десятки и сотни миллиардов дополнительных поступлений. Это, например, элементарное повышение тарифов на экономически обоснованный уровень. Власть этого не делает исключительно из-за нежелания потерять на собственной популярности, которая, значит, важнее национальных интересов. Значительно проще рассказывать, что какая-то там культурка — не ко времени.

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Об авторе. Тарас Шамайда, сокоординатор движения добровольцев "Пространство свободы"

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