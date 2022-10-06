Конечно, наши проблемы здесь, в глубоком тылу, в Тернополе, не сравнить с теми, что переживают наши коллеги в университетах на востоке, и все же… Не отменять же по глупой тревоге давно запланированного действа? Тем более, когда речь идет о традиционном знакомстве кафедры журналистики с первокурсниками, своеобразное посвящение, как это у нас происходит уже много лет подряд.

Благо, наш главный корпус строился еще в конце шестидесятых, когда бомбоубежища были обязательным атрибутом на случай войны с НАТО. Кто бы тогда мог вообразить, что придет время, и НАТО станет нашим ближайшим союзником в войне с решеткой? Вот мы и решили не изменять традициям и провести действо там же, в бомбоубежище. Учитывая военное положение и время, это было весьма символично.

И, по-моему, именно там, в бомбоубежище, во время тревоги для наших первокурсников и произошло настоящее прощание с империей навсегда и окончательно, потому что такое не забудется никогда. Хотя формально, конечно, эта империя для них перестала существовать задолго до их рождения. Но тогда в 1991-м еще даже их родители были детьми, а сами они, значит, уже ровесники Оранжевой революции.

А теперь эта история с посвящением в бомбоубежище может стать для них одной из тех из этой войны, которые со временем будут обрастать легендами и передаваться из уст в уста и от поколения в поколение...

Воздушная тревога затянулась, как давно уже не было на добрый час, и этого как раз хватило, чтобы первоначальников познакомить с преподавателями, а преподавателей с ними да еще и попеть вместе, начав с Ой, в лугу… и Красной руты, а закончив песенным турниром, кто быстрее вспомнит песню из украинских народных и не только на каждую букву алфавита. А что еще делать украинцам в бомбоубежище во время тревоги как не петь?.. Кстати, победили студенты.

г. Тернополь

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1 отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

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