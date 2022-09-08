Прощание с эпохой: какой мир запомнил королеву Елизавету

В истории Великобритании закончилась целая эпоха, продолжавшаяся более семи десятилетий – не стало королевы Елизаветы II. Вплоть до своей смерти королева была одним из самых популярных лиц Великобритании. По разным опросам, ее поддерживали около 80% подданных.

Принцесса Лилибет

Принцесса Элизабет Александра Мэри родилась 21 апреля 1926 года в семье принца Альберта, герцога Йоркского. В детстве будущая королева называла себя Лилибет и впоследствии это прозвище к ней приклеилось. В 4 года у принцессы появился свой домик, где она поддерживала чистоту и проводила свободное время. В том же году родилась младшая сестра Маргарет, с которой у Элизабет всю жизнь сохранялись хорошие отношения.

В школу Лилибет не ходила, королевская семья приглашала учителей. Отец постоянно обсуждал с ними политику, историю и мировое устройство.

В очереди на престол Елизавета была третьей, после ее дедушки престол должен был унаследовать ее дядя Эдуард. Так оно и произошло в 1936 году. Однако в том же году он отрекся от престола ради брака с разведенной американской простолюдинкой Уоллис Симпсон, королем стал отец Лилибет Георг VI, а сама она – преемницей престола. При этом титул принца Валлийского оставался вакантным – если бы у короля и королевы родился сын. Он бы отодвинул Элизабет от престола.

Вторая мировая началась, когда Елизавете было 13. Чиновники разрабатывали план эвакуации принцесс в Канаду, однако их мать, королева Елизавета заявила: "Дети не могут ехать без меня. Я никогда не оставлю короля, а король никогда не покинет свою страну". К слову, именно в 13 лет Лилибет познакомилась с кадетом Филиппом Маунтбаттеном, сыном греческого принца Андрея, влюбилась в него и поддерживала с ним переписку.

В 1945 году наследница престола уговорила отца, чтобы тот позволил ей внести непосредственный вклад в победу. Она присоединилась к Женской вспомогательной территориальной службе, выучилась на водителя и была известна как №230873 лейтенант Элизабет Виндзор. Впервые в истории королевской семьи женщина служила в военном подразделении.

Королева Елизавета II

6 февраля 1952 года король Георг умирает от тромбоза в возрасте 56 лет. Коронация Елизаветы состоялась почти через полтора года после этого – 2 июня 1953 года. Впервые коронацию британских монархов транслировали по телевидению. Только на платье королевы, созданное Норманом Хартнелом, ушло 8 месяцев работы. Пожеланий у Елизаветы было всего два – атласная ткань и простой, "королевски элегантный силуэт". Цену платья не обнародовали, но на всю церемонию ушло 1,5 млн. фунтов (почти 50 млн., если переводить на сегодняшние деньги). На коронацию молодой королевы прибыли монархи из 11 британских протекторатов – в том числе шейх Бахрейна, шейх Катара и султан Брунея.

Несмотря на то, что в правилах английского и британского престолонаследия мужчины имеют преимущество над женщинами, несколько женщин, которым доставалась корона, становились знаковыми для истории государства. Королева Елизавета I правила 45 лет, а ее правление иногда называют "золотым веком Англии". Королева Виктория правила 63 года, а словосочетание "викторианская эпоха" стало символом промышленного, культурного, политического развития, подчас наибольшего расцвета Британской империи. Королева Елизавета II была на троне еще длиннее. Начала править в измученной великой войной стране и присоединилась к созданию сегодняшней Великобритании.

70 лет на троне – это второй результат в мировой истории, больше правил только Людовик XIV во Франции – 72 года. Когда Елизавета взошла на престол, Советским Союзом руководил Сталин, а первым премьером, с которым ей пришлось работать, стал знаменитый Уинстон Черчилль. А Лиз Трасс, назначенная за два дня до смерти королевы – 15-я глава правительства эпохи Елизаветы II. Родилась она, кстати, в 1975-м, на 24-м году правления королевы.

Настоящая королева

Согласно правилам этикета, Елизавете II не позволяли дважды выходить "в мир" в одном и том же платье. Но королева дважды нарушала этот негласный запрет. Также биографы насчитали три появления Элизабет на публике в брюках. Обычно королева носила только юбки. Неотъемлемым элементом гардероба королевы были ее шляпки. В гардеробе королевы было более пяти тысяч шляпок. К тому же Елизавета II с помощью головных уборов выражала свое отношение к тем или иным событиям, например, выходу Британии из Евросоюза. Также королева перебирала дамскую сумочку из руки в руку, когда разговор ей надоедал. Прямо сказать об этом Ее Величество не могло, поэтому намекала по-королевски.

Кроме шапочек, королева обожала собак корги. Первую корги отец подарил ей в 1933-м, с тех пор – почти 90 лет – у Елизаветы неизменно было несколько собак этой породы. При жизни у королевы было более трех десятков корги. Сама порода, благодаря королю и телевидению, стала чрезвычайно популярной. Даже несмотря на то, что королевские корги, бывало, кусали часовых, шоферов, почтальонов, а в 1968-м один из парламентариев даже требовал установить во дворце табличку "Осторожно, злая собака!". Однако его идею так и не воплотили.

Что касается других интересных фактов, то Елизавета II за свою жизнь отправила более 3 млн. писем. Королеве приходили тысячи писем, и она наугад читала несколько десятков из них, обязательно отправляя ответы.

Елизавета Молчаливая. Елизавета Остроумная.

Неофициальным прозвищем королевы было Elizabeth the Silent – Елизавета Молчаливая. Это обусловлено тем, что королева с неохотой давала интервью или пресс-конференции. Однако люди, которым приходилось общаться с королевой, отмечали ее тонкий английский юмор. Так, она отмечала необходимость непосредственного общения с народом: "Если они не будут меня видеть, они перестанут верить, что я существую". В другой раз сравнила шумные вертолеты с президентами США: "Они вечно кружат и кружат, пока ты говоришь. Как Дональд Трамп, или как Обама". Перед рождением правнука Елизавета как-то пошутила: "Надеюсь, что ребенок появится в скором времени, потому что я уезжаю в отпуск", намекая на шумливость младенцев. А однажды, когда в Шотландии ее не узнали и сказали, что она похожа на королеву, Елизавета коротко ответила: "Это радует".

Если пресс-конференции Елизавета II давала неохотно, то рождественское обращение к народу – это ее настоящая визитка. В 1957 году молодая королева стала первой главой государства в истории, поздравившей свою нацию с рождественскими праздниками по телевидению. С тех пор теле-приветствие стало традиционным и распространилось по многим странам.

Тогда, в первом телевизионном обращении 31-летняя королева сказала: "Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо труднее". В общем, фразы, которые говорила Елизавета своему народу, историки и биографы давно растянули на сентенции.

"На протяжении многих лет те, кто казался мне самым счастливым и довольным, всегда оказывались теми, кто жил наиболее открытой и бескорыстной жизнью". (обращение 2008 года).

"Каждый день – это новый старт. И я знаю, что единственный способ прожить свою жизнь – это пытаться делать то, что правильно, смотреть в будущее, принимать все, что приносит этот день и доверять Богу" (обращение 2002 года).

"Не надо относиться к себе слишком серьезно. Ни у кого из нас нет монополии на мудрость" (Обращение 1991).

"Когда жизнь начинает казаться тяжелой, отважные не ложатся, смиряясь с поражением. Они взамен еще решительнее борются за лучшее будущее". (обращение 2008 года).

Что дальше?

Если у деда Елизаветы – основателя династии Виндзоров короля Георга V – было всего две внучки, то теперь династия процветает. После войны, в 1947 году, Елизавета вышла замуж за своего четырехюродного брата Филиппа, с которым прожила вместе 74 года. Королева оставляет после себя четырех детей, восемь внуков и десять правнуков. Новым королем стал ее 73-летний принц Чарльз, вступивший на престол под именем Чарльз (Карл) III.





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