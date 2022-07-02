"Прощаемся с совком": В Украине стартовал следующий этап медреформы

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно новому подходу, здравоохранительные учреждения в каждой области объединят в один госпитальный округ. Округ в свою очередь разделят на госпитальные кластеры с учетом:

границ населенных пунктов, общин, районов;

географических особенностей региона и состояния автомобильных дорог;

численности населения, заболеваемости и смертности;

нагрузки на медицинских работников и специалистов по реабилитации

Также новый подход будет предусматривать раздел больниц на сверхкластерные, кластерные и общие больницы.

"Мы начинаем инфраструктурный этап реформы здравоохранения и окончательно прощаемся с "совком", как в подходах к формированию сети больниц, так и в визуальном восприятии самих больниц и их материально-техническом оснащении. Формирование сети больниц в госпитальном округе по кластерному принципу четко определит, в каких больницах какое оборудование и в каком количестве должно быть", – рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам министра, самые простые случаи будут лечиться как можно ближе к пациенту, в общих больницах. В более сложных случаях пациента будут доставлять в кластерные и сверхкластерные больницы, которые будут оказывать высокоспециализированные услуги.

21 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский создал временную рабочую группу по реформированию системы здравоохранения и утвердил ее состав.

8 сентября 2020 года Зеленский сказал , что Минздрав должен до конца сентября представить формат продолжения медицинской реформы и изменения в ней.

По состоянию на 7 июня 2022 года ориентировочная стоимость восстановления разрушенной медицинской инфраструктуры из-за российских обстрелов в Украине составила более 34 миллиардов гривен. Такую цифру озвучили в Минздраве. Наибольшие разрушения получили медицинские учреждения в Донецкой области.

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