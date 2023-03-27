Об этом сказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, посетивший украинские позиции на Бахмутском направлении.

По его словам, сейчас идет наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут.

"Ситуация стабильно сложна. Враг несет значительные потери в человеческих ресурсах, вооружении и военной технике, но продолжает вести наступательные действия. Наши защитники в тяжелейших условиях героически сдерживают враждебное нашествие и не оставляют врагу шансов реализовать свои замыслы", - рассказал Сырский.

Он отметил, что командование просчитывает все возможные варианты развития событий в этом направлении.



"Оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью и основывается на грамотном использовании защитных возможностей города, возведенных укреплений и оборудованных огневых сооружений. Мужество и героизм наших воинов, в сочетании с умелым использованием оружия, применением маневра силами и средствами, позволили вести оборону города прогнозы. Мы просчитываем все возможные варианты развития событий, и будем действовать адекватно сложившейся обстановке", - подчеркнул генерал.