Центр противодействия дезинформации в телеграмм опубликовал подборку фейков за 7 июля.

В частности, российские пропагандисты распространяют манипуляцию о якобы заявлении в эфире Sky News Australia экс-советника минобороны США Макгрегора. Он якобы заявил, что Украина не состоялась как государство и может полностью скрыться с карты, а также о том, что нужно прекратить огонь.

"Австралия должна настаивать на прекращении огня и достижении какого-либо соглашения. Мы не можем позволить бороться до последнего украинца", – дают российские пропагандистские СМИ фейковое заявление Макгрегора.

В Центре подчеркивают, что распространение такой манипуляции - попытка давления на общество Австралии для прекращения поставок оружия в Украину.

Кроме того, Центр противодействия дезинформации приводит еще две манипуляции, распространяемые Москвой.

"Глава мид" ОРДО Никонорова заявила, что "Сирийская Арабская Республика дала предварительное согласие на участие в международном трибунале над военными преступниками в Донецке", – отмечает Центр.

По его информации, еще одна манипуляция о звучавшей от главы Чечни Кадырова, который заявил: "У меня только одна просьба. Оно состоит в том, чтобы нам разрешили дойти до самого Киева и поквитаться с нашим кровным врагам. Это все, что просим . Все остальное сделаем сами".

Ранее в минобороны России распространяли фейк, якобы "на крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста ВСУ оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами".

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