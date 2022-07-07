Просьба Кадырова об "разрешении дойти до самого Киева" и согласии Сирии об участии в "военном трибунале" в Донецке: новые фейки от России
Россия распространяет фейки о якобы заявлении минобороны США о необходимости прекращения огня со стороны Украины
Центр противодействия дезинформации в телеграмм опубликовал подборку фейков за 7 июля.
В частности, российские пропагандисты распространяют манипуляцию о якобы заявлении в эфире Sky News Australia экс-советника минобороны США Макгрегора. Он якобы заявил, что Украина не состоялась как государство и может полностью скрыться с карты, а также о том, что нужно прекратить огонь.
"Австралия должна настаивать на прекращении огня и достижении какого-либо соглашения. Мы не можем позволить бороться до последнего украинца", – дают российские пропагандистские СМИ фейковое заявление Макгрегора.
В Центре подчеркивают, что распространение такой манипуляции - попытка давления на общество Австралии для прекращения поставок оружия в Украину.
Кроме того, Центр противодействия дезинформации приводит еще две манипуляции, распространяемые Москвой.
"Глава мид" ОРДО Никонорова заявила, что "Сирийская Арабская Республика дала предварительное согласие на участие в международном трибунале над военными преступниками в Донецке", – отмечает Центр.
По его информации, еще одна манипуляция о звучавшей от главы Чечни Кадырова, который заявил: "У меня только одна просьба. Оно состоит в том, чтобы нам разрешили дойти до самого Киева и поквитаться с нашим кровным врагам. Это все, что просим . Все остальное сделаем сами".
- Ранее в минобороны России распространяли фейк, якобы "на крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста ВСУ оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами".
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