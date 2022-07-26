Об этом сообщил глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан в фейсбуке.

"Дорогие друзья, спасибо за ваше волнение и беспокойство. Я здоров и бодр, несмотря на удивительные курьезы последних дней. Я вышел из транзитной зоны. Сейчас я нахожусь в Польше. Домой меня, как вы знаете, не впустили. Паспорт отобрали, отметив в графе "гражданство" мое положение как "лицо без гражданства", - пишет Корбан.

Также глава штаба обороны Днепра информирует, что ищет разные законные возможности пересечь границу, в том числе посредством свидетельства о рождении.

"У меня на руках есть еще свидетельство о рождении, которое никто ни приостановить, ни отменить не может. В этом документе написано, где я родился, – город Днепропетровск (Днепр, - ред.), Украина. Однако голь на выдумку хитра, как говорит народная мудрость", – добавляет он.

Корбан подчеркнул, что не собирается штурмовать границу, потому что в стране война. Он планирует вернуться в Украину и продолжить работу на победу.

Народный депутат Сергей Власенко опубликовал якобы копию указа президента Украины о прекращении гражданства нескольких влиятельных лиц, в частности бизнесменов Геннадия Корбана и Игоря Коломойского.

22 июля Геннадия Корбана задержали на границе и изъяли у него паспорт гражданина Украины.

Также народный депутат Украины Николай Княжицкий считает, что законного способа лишить гражданства Украины Корбана нет.

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