"Прорыва границы не ждите": Корбан ищет способ въехать в Украину
Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан находится в Польше и пытается пересечь границу Украины при помощи свидетельства о рождении
Об этом сообщил глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан в фейсбуке.
"Дорогие друзья, спасибо за ваше волнение и беспокойство. Я здоров и бодр, несмотря на удивительные курьезы последних дней. Я вышел из транзитной зоны. Сейчас я нахожусь в Польше. Домой меня, как вы знаете, не впустили. Паспорт отобрали, отметив в графе "гражданство" мое положение как "лицо без гражданства", - пишет Корбан.
Также глава штаба обороны Днепра информирует, что ищет разные законные возможности пересечь границу, в том числе посредством свидетельства о рождении.
"У меня на руках есть еще свидетельство о рождении, которое никто ни приостановить, ни отменить не может. В этом документе написано, где я родился, – город Днепропетровск (Днепр, - ред.), Украина. Однако голь на выдумку хитра, как говорит народная мудрость", – добавляет он.
Корбан подчеркнул, что не собирается штурмовать границу, потому что в стране война. Он планирует вернуться в Украину и продолжить работу на победу.
- Народный депутат Сергей Власенко опубликовал якобы копию указа президента Украины о прекращении гражданства нескольких влиятельных лиц, в частности бизнесменов Геннадия Корбана и Игоря Коломойского.
- 22 июля Геннадия Корбана задержали на границе и изъяли у него паспорт гражданина Украины.
- Также народный депутат Украины Николай Княжицкий считает, что законного способа лишить гражданства Украины Корбана нет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.24
Покупка 38.24Продажа 39.2
-
EUR
Покупка 38.63Продажа 39.75
- Актуальное
- Важное