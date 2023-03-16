Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Прорыв ВСУ на Запорожском направлении начнет отсчет проигрыша РФ, - полковник СБУ Костенко
Эксклюзив

Прорыв ВСУ на Запорожском направлении начнет отсчет проигрыша РФ, - полковник СБУ Костенко

16 мартa, 2023 четверг
17:18
война с Россией

Народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко отметил, что противник заминировал все левобережье Днепра, водные пути и берег

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Запорожское направление является стратегическим направлением для ВСУ. Для россиян это направление является стратегической обороной. Прорыв ВСУ на Запорожском направлении может начать отсчет проигрыша РФ. Если ВСУ перебьют россиянам пути обеспечения, логистику, если мы продвинемся в коридор Бердянск и Мелитополь, возьмем под контроль пути, то для противника это будет означать конец. ВСУ постепенно выжмут россиян с оккупированных территорий юга", - подчеркнул Костенко.

Полковник СБУ также добавил, что на левобережье Днепра расположены части Росгвардии и воинские части РФ.

"Противник заминировал все левобережье Днепра, водные пути и берег. На левобережье Днепра находятся части Росгвардии, которые обеспечивают контрразведывательный и полицейский режим. Также есть военные части РФ, участвующие в боевых действиях", - отметил Костенко.

  • В отдельных городах и селах временно оккупированной Херсонщины РФ ужесточает контрдиверсионные и режимные меры, также оккупанты вывозят награбленное имущество в Крым. А ВСУ сбили вражеский Су-25
  • 15 марта враг совершил более 75 атак на пяти направлениях, однако украинские воины продолжали уничтожать россиян и ударили по почти 20 районам скопления захватчиков и сбили самолет

Новости
Мелитополь
военные силы Украины
Херсонщина
оккупированные территории
Запорожская область
Военные новости
наступление ВСУ
Читайте также:
14 мартa, 2023 вторник
Первые фазы контрнаступательной операции ВСУ можно ожидать в ближайшие дни, - военный эксперт Самусь
Александр Погребиский
Автор Александр Погребиский
15 мартa, 2023 среда
Практически диктатура. Как в проект закона 4210 проталкивают сомнительные нормы
14 мартa, 2023 вторник
Визит Си Цзиньпина к Путину - это сигнал для США, что "Россия не проигрывает", - дипломат Осипенко
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.17
    Покупка 38.17
    Продажа 38.94
  • EUR
    Покупка 40.02
    Продажа 41
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
16 мартa
18:12
Нетаньягу
Премьер-министр Израиля объяснил, почему его страна не предоставляет Украине вооружение
18:07
"Есть конкретные результаты": Зеленский обсудил с Сунаком поддержку Украины
18:03
OPINION
Белый дом "варит воду" с истребителями F-16
17:59
Через Дию украинцы купили уже 0,5 млн военных облигаций
17:56
Рада на следующей неделе собирается ограничить доступ к судебному реестру и разрешить не производить запись судебных заседаний, - Фонд DEJURE
17:45
Обновлено
Шмыгаль обсудил с премьером Латвии новые логистические пути и возобновление инфраструктуры Черниговщины
17:28
Боеприпасы, транспортные средства и сухпайки: Литва объявила новый пакет помощи Украине
17:25
Эксклюзив
"Маскируя под стандарты НАТО, хотят втиснуть правки, противоречащие Конституции": офицер ВСУ Лапин о законопроекте 4210
17:20
ООН
Глава Международной следственной комиссии ООН заявил об отсутствии доказательств геноцида в Украине, хотя выявлен широкий спектр военных преступлений РФ
17:11
Эксклюзив
Скупить все за бесценок. Какой план готовит Китай для Украины после войны
16:59
В Молдове переименовали государственный язык в румынский
16:57
Действие "транспортного безвиза" между Украиной и ЕС продлено до конца июня 2024 года
16:46
Кулеба с китайским коллегой обсудили пути достижения мира в Украине
16:38
Днем россияне дважды обстреляли Сумщину из минометов
16:32
Эксклюзив
шпиён
Военный эксперт рассказал, как не упустить из виду шпионские действия российской агентурной сети
16:17
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:11
Ракеты для РСЗО, 155 мм снаряды и пистолеты: Германия предоставила очередную партию помощи Украине
16:07
Французские бронемашины AMX-10 RC уже прибыли в Украину, - министр обороны Лекорню
16:05
OPINION
Почему в России невозможны протесты
16:04
В Украине будут поочередно выводить в ремонт блоки АЭС: в Энергоатоме сказали, приведет ли это к отключениям света
15:48
Планировали отслеживать маршруты поставки оружия Украине: в Польше разоблачили шпионскую сеть, работавшую на РФ
15:44
В Энергоатоме назвали наиболее вероятный сценарий деоккупации Запорожской АЭС
15:41
ЕС стремится усилить санкции против родственников российских олигархов, - Bloomberg
15:40
Члены Шевченковского комитета слагают свои полномочия – заявление
15:39
Более 100 ведущих деятелей Европы призвали в июне начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС
15:34
Ядерной и радиационной катастрофы удастся избежать, если ЗАЭС будет освобождена в следующем месяце, – Энергоатом
15:17
ЕС
Опрос ЕС: большинство европейцев видят в России противника своих стран
15:15
В Мариупольском районе раздались взрывы, уничтожен склад оккупантов
15:12
"Не несет правовых последствий": МИД назвало "ничтожным" закон РФ по выходу из украинского гражданства
15:08
Футболист молодежной сборной Украины рассказал, почему решил выступать за Молдову
15:00
В Киеве могут отменить остановку наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги
14:45
Эксклюзив
Планомерная подготовка к полномасштабной войне началась со времен правления Путина, - нардеп Вятрович
14:37
ветер
Практически без осадков и порывистый ветер: прогноз погоды в Украине на 17 марта от Наталки Диденко
14:34
В Великобритании случайно уничтожили новое граффити Бэнкси
14:30
Эстония отправит Украине пакет военной помощи со снайперским оружием и снаряжением для спецподразделений
14:28
Тренер Тайсона объяснил, почему Фьюри отказался от реванша с Усиком
14:26
Украина на днях получит от Польши четыре самолета МиГ-29, - Дуда
14:21
Россияне увеличили количество ракетоносителей в Черном море: на них может быть до 32 "калибров"
14:19
После подрыва коллаборанта во временно оккупированном Мелитополе усилили проверки жителей, - ЦНС
14:12
"Победа на земле куется в небе": командующий Воздушными силами обратился к коллегам из НАТО по авиационной коалиции
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV