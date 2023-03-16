Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Запорожское направление является стратегическим направлением для ВСУ. Для россиян это направление является стратегической обороной. Прорыв ВСУ на Запорожском направлении может начать отсчет проигрыша РФ. Если ВСУ перебьют россиянам пути обеспечения, логистику, если мы продвинемся в коридор Бердянск и Мелитополь, возьмем под контроль пути, то для противника это будет означать конец. ВСУ постепенно выжмут россиян с оккупированных территорий юга", - подчеркнул Костенко.

Полковник СБУ также добавил, что на левобережье Днепра расположены части Росгвардии и воинские части РФ.

"Противник заминировал все левобережье Днепра, водные пути и берег. На левобережье Днепра находятся части Росгвардии, которые обеспечивают контрразведывательный и полицейский режим. Также есть военные части РФ, участвующие в боевых действиях", - отметил Костенко.