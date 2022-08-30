Такую оценку действия украинской армии под Херсоном дал военный аналитик, профессор стратегических исследований университета Сент-Эндрюс Филлипс O'Брайен, сообщает BBC.

Украинские чиновники сообщали, что ВСУ прорвали защитные рубежи армии РФ в районе Херсона и активно обстреливают российские военные объекты и пути снабжения. При этом российское министерство обороны утверждает, что наступление Украины потерпело неудачу.

На основе анализа данных из открытых источников Филипс O'Брайен оценивает ситуацию следующим образом:

Это предварительно спланированная операция, поскольку перед ней украинская армия накопила боеприпасы и начала вступать в противодействие с российскими силами по всей линии фронта в регионе. Одновременно есть признаки скоординированной кампании информирования о том, что происходит в СМИ.

Поскольку атаки происходят по всей линии разграничения в Херсонской области, действия Украины выглядят как множество операций по прощупыванию, призванных найти слабые места в обороне, точки, где дислоцированы более слабые или деморализованные войска.

Огонь с большого расстояния по мостам продолжается и показывает, что Украина намерена не дать российским войскам уйти – особенно с техникой. ВСУ также пытаются помешать поставке российской группировки.

Эксперт пишет, что он склонен очень осторожно относиться к ожиданиям украинского прорыва и оцепления российских войск – если только не произойдет их быстрый коллапс.

"Вероятно, [следует ожидать] более активных усилий по изматыванию и попыткам найти пробелы. Но Украина не будет стремиться подвергать свои войска опасности, если россияне будут ожесточенно сражаться", - считает O'Брайен.

Напомним, ночью против 29 августа в Херсоне ВСУ уничтожили воинскую часть оккупантов, фактически начав наступление.

Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила , что этой ночью Вооруженные силы Украины уничтожили несколько российских систем С-300, из которых оккупанты обстреливали Николаев.

В сети появилась информация, что в то же время на оккупированной Херсонщине убит коллаборант, бывший нардеп Алексей Ковалев.

29 августа эксперт Defense Express Киричевский в эфире Эспрессо заявил , что прорыв первой линии обороны в Херсонской области стал для россиян неприятным сюрпризом.

По состоянию на вечер 29 августа ВСУ освободили четыре села под Херсоном. Также поразили баржи у Антоновского моста.

30 августа глава ОВА сообщил , что российские подразделения полностью отрезаны от поставок вооружения и личного состава из Крыма и левобережья Херсонщины.

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