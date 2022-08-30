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Главная война с Россией Прорыв ВСУ и оцепление оккупантов может привести к коллапсу армии РФ на Херсонщине, - британский эксперт

Прорыв ВСУ и оцепление оккупантов может привести к коллапсу армии РФ на Херсонщине, - британский эксперт

30 августа, 2022 вторник
20:25
война с Россией

Украина прощупывает ситуацию и готова решительно наступать, но не будет стремиться подвергать свои войска опасности, если россияне будут ожесточенно сражаться

Такую оценку действия украинской армии под Херсоном дал военный аналитик, профессор стратегических исследований университета Сент-Эндрюс Филлипс O'Брайен, сообщает BBC.

Украинские чиновники сообщали, что ВСУ прорвали защитные рубежи армии РФ в районе Херсона и активно обстреливают российские военные объекты и пути снабжения. При этом российское министерство обороны утверждает, что наступление Украины потерпело неудачу.

На основе анализа данных из открытых источников Филипс O'Брайен оценивает ситуацию следующим образом:

Это предварительно спланированная операция, поскольку перед ней украинская армия накопила боеприпасы и начала вступать в противодействие с российскими силами по всей линии фронта в регионе. Одновременно есть признаки скоординированной кампании информирования о том, что происходит в СМИ.

Поскольку атаки происходят по всей линии разграничения в Херсонской области, действия Украины выглядят как множество операций по прощупыванию, призванных найти слабые места в обороне, точки, где дислоцированы более слабые или деморализованные войска.

Огонь с большого расстояния по мостам продолжается и показывает, что Украина намерена не дать российским войскам уйти – особенно с техникой. ВСУ также пытаются помешать поставке российской группировки.

Эксперт пишет, что он склонен очень осторожно относиться к ожиданиям украинского прорыва и оцепления российских войск – если только не произойдет их быстрый коллапс.

"Вероятно, [следует ожидать] более активных усилий по изматыванию и попыткам найти пробелы. Но Украина не будет стремиться подвергать свои войска опасности, если россияне будут ожесточенно сражаться", - считает O'Брайен.

  • Напомним, ночью против 29 августа в Херсоне ВСУ уничтожили воинскую часть оккупантов, фактически начав наступление.
  • Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила , что этой ночью Вооруженные силы Украины уничтожили несколько российских систем С-300, из которых оккупанты обстреливали Николаев.
  • В сети появилась информация, что в то же время на оккупированной Херсонщине убит коллаборант, бывший нардеп Алексей Ковалев.
  • 29 августа эксперт Defense Express Киричевский в эфире Эспрессо заявил , что прорыв первой линии обороны в Херсонской области стал для россиян неприятным сюрпризом.
  • По состоянию на вечер 29 августа ВСУ освободили четыре села под Херсоном. Также поразили баржи у Антоновского моста.
  • 30 августа глава ОВА сообщил , что российские подразделения полностью отрезаны от поставок вооружения и личного состава из Крыма и левобережья Херсонщины.

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военные силы Украины
Херсонщина
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