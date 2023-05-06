Прорыв водопровода в Киеве: напор воды почти за высоту многоэтажки
В столице 6 мая на улице Большая Васильковская произошел прорыв водопровода
Об этом сообщают столичный телеграмм-канал "Реальный Киев".
В первой половине дня 6 мая в Киеве произошел прорыв водопровода по улице Большая Васильковская. Очевидцы инцидента зафиксировали напор воды почти за высоту многоэтажки.
В результате прорыва трубы пострадали квартиры киевлян и 4 автомобиля. Камни, вылетавшие под струей воды, выбивали окна и заливали балконы.
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