Прорыв водопровода в Киеве: напор воды почти за высоту многоэтажки

Об этом сообщают столичный телеграмм-канал "Реальный Киев".



В первой половине дня 6 мая в Киеве произошел прорыв водопровода по улице Большая Васильковская. Очевидцы инцидента зафиксировали напор воды почти за высоту многоэтажки.

В результате прорыва трубы пострадали квартиры киевлян и 4 автомобиля. Камни, вылетавшие под струей воды, выбивали окна и заливали балконы.

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