Прорыв шлюза возле Краматорска: в районе введут усиленный контроль качества воды, - Минздрав
В Краматорске, что в Донецкой области, разрушился водосбросный шлюз, вода подтопила более 200 домов: Минздрав введет усиленный лабораторный контроль качества воды в районе
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Вблизи Краматорска произошло частичное разрушение водосбросного шлюза дамбы: предварительно подтопило дома на 30 улицах в поселках Ивановка и Городещине.
"Группы быстрого реагирования Донецкого областного центра контроля и профилактики болезней находятся в режиме повышенной готовности, в частности, и для обеспечения усиленного лабораторного контроля качества питьевой воды из частных колодцев и сетей централизованного водоснабжения. Вскоре люди, чьи дома пострадали в результате наводнения, получат средства для очистки воды" и дезинфекции поверхностей в подтопленных домах", – отметил Игорь Кузин, главный государственный санитарный врач Украины.
- Напомним, в минувший день сообщалось, что в Краматорске Донецкой области в результате разрушения шлюза 4 апреля вода на ставку подтопила около 260 домов жителей
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