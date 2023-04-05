Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Вблизи Краматорска произошло частичное разрушение водосбросного шлюза дамбы: предварительно подтопило дома на 30 улицах в поселках Ивановка и Городещине.

"Группы быстрого реагирования Донецкого областного центра контроля и профилактики болезней находятся в режиме повышенной готовности, в частности, и для обеспечения усиленного лабораторного контроля качества питьевой воды из частных колодцев и сетей централизованного водоснабжения. Вскоре люди, чьи дома пострадали в результате наводнения, получат средства для очистки воды" и дезинфекции поверхностей в подтопленных домах", – отметил Игорь Кузин, главный государственный санитарный врач Украины.