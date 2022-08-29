Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Мы можем говорить осторожно, что они масштабировались. Представители ВСУ не просто так призывали к определенному режиму тишины. Боевые действия активизируются и лишняя огласка о них в открытых источниках может навредить нашим защитникам. Можем опираться на то, что есть. Первый прорыв обороны для россиян был очень неприятным сюрпризом", – рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что это доказывает реакция пропаганды.

"Это при том, что наши защитники довольно активно применяли по ним HIMARS. ГУР говорило, что россияне оборудовали в инженерном плане три линии обороны, но есть вопрос, хватит ли живой силы, чтобы их занять. Построение боевых порядков, когда впереди стоят принудительно мобилизованные из ОРДЛО, а сзади стоят российские десантники и оба элемента построения побежали под ударами ВСУ, наталкивающими на мысль, что россияне были вынуждены оригинально строить свою оборону. Им живой силы в некоторых моментах не хватает, хотя есть данные, что их там 30 батальонно тактических групп, что является крупной группировкой войск", - подытожил Киричевский.