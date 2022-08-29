English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Прорыв первой линии обороны в Херсонской области стал для россиян неприятным сюрпризом, - эксперт Defense Express Киричевский
Эксклюзив

Прорыв первой линии обороны в Херсонской области стал для россиян неприятным сюрпризом, - эксперт Defense Express Киричевский

29 августа, 2022 понедельник
18:37
война с Россией

Боевые действия на Юге активизируются и лишняя огласка о них может навредить украинским военным

Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Мы можем говорить осторожно, что они масштабировались. Представители ВСУ не просто так призывали к определенному режиму тишины. Боевые действия активизируются и лишняя огласка о них в открытых источниках может навредить нашим защитникам. Можем опираться на то, что есть. Первый прорыв обороны для россиян был очень неприятным сюрпризом", – рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что это доказывает реакция пропаганды.

"Это при том, что наши защитники довольно активно применяли по ним HIMARS. ГУР говорило, что россияне оборудовали в инженерном плане три линии обороны, но есть вопрос, хватит ли живой силы, чтобы их занять. Построение боевых порядков, когда впереди стоят принудительно мобилизованные из ОРДЛО, а сзади стоят российские десантники и оба элемента построения побежали под ударами ВСУ, наталкивающими на мысль, что россияне были вынуждены оригинально строить свою оборону. Им живой силы в некоторых моментах не хватает, хотя есть данные, что их там 30 батальонно тактических групп, что является крупной группировкой войск", - подытожил Киричевский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

военные силы Украины
Военные новости
Читайте также:
церква віра
28 августа, 2022 воскресенье
В Сарнах священник Московского патриархата обвиняет родных погибших на фронте, - СМИ
Путін
Автор Антин Борковский
28 августа, 2022 воскресенье
Московские ультрафашисты давят на Путина, но он не поддается, потому что боится за свою жизнь – Пионтковский
путін, шойгу
29 августа, 2022 понедельник
Британская разведка узнала, как наказали Шойгу за неудачи в войне с Украиной
Киев
+29°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.47
    Покупка 39.47
    Продажа 40.29
  • EUR
    Покупка 39.31
    Продажа 40.35
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
29 августа
19:45
Обновлено
Россияне ударили 12 ракетами по Николаеву: два человека погибли, количество раненых возросло до 24
19:26
ЕС предлагает тренировать украинских снайперов, саперов и офицеров - Bloomberg
19:23
Интервью
День провозглашения Независимости Украины был началом, которое непременно должно было вылиться в кровавую бойню, – Сергей Головатый
19:19
Венгрия надеется на увеличение поставок от Газпрома в сентябре, - Сийярто
19:17
"Хорошего вообще очень мало - раненых много, воды нет, связь скоро закончится": российский оккупант о ситуации на фронте, - перехват
19:15
Эксклюзив
Олаф Шольц
Шольц в Праге, в речи о будущем Европы, заявил, что центр тяжести ЕС смещается на Восток Европы, - журналист "Радио Свобода" Хотин
18:58
G7
G7 о ЗАЭС: "Действия РФ усиливают риск ядерной аварии и угрожают Украине, соседним государствам и международному сообществу"
18:37
Обновлено
Во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы, - мэр
18:27
Почему Зеленский героизирует Кошевого и 7 человек из "1+1"
18:24
В Украине ликвидировали старшего лейтенанта армии РФ, - офицер ВСУ Штефан
18:16
В ряде областей Украины 30-31 августа будет чрезвычайный уровень пожарной опасности
18:06
Эксклюзив
Уничтожаем командные пункты и держим транспортные артерии россиян под огневым контролем, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
18:00
"Можно уничтожить площади, но не свободу": британский актер Хью Бонневиль создал видео о Харькове и разрушении его Россией
17:56
Эксклюзив
Генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос
Вся военная среда возмущена делом генерала Кривоноса, - военнослужащий ВСУ Погребиский
17:46
"В политическом смысле он мой друг": Дуда рассказал об отношениях с Зеленским
17:25
Турция в пять раз увеличивает плату за проход через свои проливы Босфор и Дарданеллы
17:13
Названа дата следующей встречи на авиабазе Рамштайн по обороне Украины
17:11
Евросоюз будет "фильтровать" россиян, на каждого будут смотреть "через микроскоп", - Климкин об отмене упрощенного визового режима ЕС с РФ
17:10
Украинская ІТ-армия вывела из строя более 450 ресурсов врага за две недели, – Минцифры
16:59
Суд рассмотрит иск Коломойского о возвращении ПриватБанка, - Буквы
16:56
Обновлено
УПЛ: "Александрия" победила "Минай", "Днепр-1" разгромил "Динамо". Результаты всех матчей 2-го тура
16:52
502 км ограждения и колючей проволоки: Литва завершила строительство забора на границе с Беларусью
16:30
Эксклюзив
Тяжёлая авария на ЗАЭС возможна только при рабочих энергоблоках, - экс-главный инженер Чернобыльской АЭС Штейнберг
16:29
NASA отложило тестовый запуск ракеты, которая будет помогать доставлять людей на Луну
16:14
В Новой Каховке оккупанты объявили эвакуацию с рабочих мест
16:07
В Краснодарском крае РФ обнаружили новые могилы оккупантов, ликвидированных на войне против Украины
15:56
Подготовка к отопительному сезону: в Киевской области отремонтируют 690 км линий электропередач
15:51
Синоптик Наталья Диденко рассказала, колько еще в Украине продержится жара
15:50
Под видом польских "студентов". Доцент кафедры киевского вуза переправлял военнообязанных через границу
15:49
Эксклюзив
Противник постоянно обстреливает всю Донетчину, пытаясь найти щель в нашей обороне, - спикер ОВА Игнатченко
15:44
РФ хочет, чтобы европейцы закрыли глаза на войну, поэтому провоцирует внутренний хаос в Европе, - Зеленский
15:35
Эксклюзив
путин Лукашенко
Путин не доверит Лукашенко ядерное оружие, - Климкин
15:32
Нацгвардейцы показали, как на Харьковщине уничтожили российскую САУ "Мста-С", способную бить на 29 км
15:32
В Чернигове создали мурал, посвященный защитнику Мариуполя Виталию Трухану
15:29
Эксклюзив
Странствующие державотворцы
15:25
Олаф Шольц
Шольц призвал принять Украину в ЕС и назвал Россию неоимпериалистической автократией
15:11
В Мелитополь оккупанты привезли химические лаборатории "Микроб" для защиты от радиации, - мэр
15:09
Эксклюзив
Россияне устроили в Энергодаре несколько пыточных для атомщиков ЗАЭС, - чиновница горсовета
15:04
Ядерное оружие не может являться объектом ведения войны. Мы должны защищать суверенитет Украины, - Макрон
15:02
Монета за донат для ВСУ: за пять дней НБУ собрал 6,21 млн грн
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV