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Прорыв основной линии обороны противника: полковник запаса ВСУ рассказал о подготовительном этапе

17 августа, 2023 четверг
16:33
Война с Россией

Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ отметил, что сейчас основное направление движения украинских сил в район Старомлиновки, где проходит основная линия обороны российских войск

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Та тактика по выполнению боевой задачи, которую применил последние два месяца генерал Залужный, привела к положительной динамике. Я называю, что это тактика ползучего наступления. В последнее время мы видим целый ряд наших побед, одна из крайних – увольнение Урожайного. А дальше мы двигаемся на юго-восток, на Октябрьское, подрезая Новодонецкое. То есть общее направление к основной линии обороны противника - в район Старомлиновки. А один из населенных пунктов, который будет освобождаться в ближайшее время, - Заветное Желание", - убежден полковник запаса ВСУ.

Роман Свитан добавил, что у украинских сил тоже есть свое " заветное " желание – выйти на основную линию обороны российских войск на Старомлиновке.

"То есть эта тактика ползучего наступления дает свои результаты, хотя по времени затягивается в 5-7 раз дольше, чем по другому механизму наступления, который потребовал бы авиации. Поэтому, это единственный правильный ход, который и требует времени, но дает положительный результат. Времеевский выступление, которое сейчас счищается нашими войсками, позволит применить далее некоторые другие тактики по прорыву и выходу на оперативное пространство, причем направления могут быть разными как на Бердянск, Ялту (Мариупольский район), даже по линии на восток, Волноваху. на подготовительном этапе к прорыву основной линии обороны противника", - подытожил Свитан.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня украинские бойцы вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны 25 июля выбили россиян с позиций у Андреевки, на направлении Старомайорского – имели успех и закреплялись на достигнутых позициях.

27 июля стало известно, что украинские воиныосвободили село Старомайорское в Донецкой области.

31 июля сообщалось , что за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв.км территории, на Бахмутском направлении - еще около 37 кв. км.

2 августа Силы обороны выбили российских оккупантов с позиций возле Авдеевки в Донецкой области. ВСУ продолжают сдерживать наступление РФ на Купянском и Лиманском направлениях.

На фронте в течение 5 августа между Силами обороны Украины и российским войском произошло 30 боеприкосновений, а россияне потеряли 590 военных, 5 танков и реактивную систему залпового огня.

6 августа Буданов оценил контрнаступление ВСУ: продвижение военных на Бахмутском направлении происходит чуть быстрее, чем на юге.

На 9 августа известно, что украинские Силы обороны деоккупировали более 40 тысяч квадратных километров нашей земли от российских захватчиков с 24 февраля 2022 года.

10 августа представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев информировал, что Силы обороны имели частичный успех вблизи Урожайного и Старомайорского, закрепляются неподалеку от Бахмута.

11 августа представитель Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева рассказал, что ВСУ ведут наступательные действия южнее города Бахмут.

14 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр проинформировала, что на южном фланге Бахмутского направления ВСУ уволили уже 40 кв. км территории

16 августа украинские военные полностью освободили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

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Украина
російська армія
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Донетчина
Волноваха
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