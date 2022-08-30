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Главная война с Россией Прорыв на Юге показал обученность ВСУ, оккупанты за день потеряли много важных позиций, - офицер ВСУ Прозапас
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Прорыв на Юге показал обученность ВСУ, оккупанты за день потеряли много важных позиций, - офицер ВСУ Прозапас

30 августа, 2022 вторник
16:10
война с Россией

Российские войска на Юге находятся в оперативной растерянности

Об этом в эфире Эспрессо сказал офицер ВСУ Валерий Прозапас.

"Усилия последних двух месяцев не прошли даром. Подавляющее число военнослужащих, выполнявших задание столько месяцев, тоже не ожидало такого прорыва вчерашнего дня. Это показатель того, что ВСУ умеют и научились планировать и внедрять такие военные операции. В частности на нашем направлении, вчера был прорыв больше, чем через 2 месяца. Сейчас все в динамике, рассказывать детали не буду. Все идет хорошо", - рассказал он.

По его словам, у россиян есть большие потери.

"Я могу только сказать, что по тому количеству артиллерии и, в частности, HIMARS – сколько бы потери мы не понесли, они их понесли кратно больше. Для них все только начинается, потому что мы еще не начинали. "Шапкозабросачных" настроений не надо, потому что продолжаются боевые действия. Россияне подтягивают свои резервы, продолжают обстрелы, в том числе мирных городов", - сказал Прозапас.

Офицер добавил, что оккупанты пытаются использовать свое преимущество в авиации.

"Другое дело, что россияне находятся в оперативной растерянности, они не знают, откуда ожидать удара. Тактические перемещения ВСУ привели к тому, что россияне потеряли инициативу. В последние недели они как бы поддавливали, а сейчас за один день они потеряли очень много важных позиций, в частности высот, за которые мы сражались с мая, я думал, что мы будем штурмовать их до конца зимы, но случилось так, что мы их захватили вчера. Рано или поздно оккупанту будет настолько несладко, что он будет рад отсюда уйти сам", - подытожил военный.

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Украина
военные силы Украины
Военные новости
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