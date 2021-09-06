Прорыли тоннель ложкой: из израильской тюрьмы сбежали шестеро палестинцев

Об этом сообщает управление тюрем Израиля, передает Громадське .



Среди беглецов - бывший полевой командир "Бригад мучеников аль-Аксы", военизированного крыла организации ФАТХ Закария Збейди. Его осудили за теракты и убийства израильтян.



Тоннель прорыли из тюремной камеры.

Остальные пятеро заключенных - члены военизированной группировки "Исламский джихад в Палестине", которую США и ЕС признают террористическим.

Побег произошел около 3:30 ночи. Исчезновение заключенных заметили после того, как их на поле увидел фермер и сообщил об этом в полицию.

Тоннель копали минимум два месяца. Ложку осужденные прятали за плакатом.

К поискам сейчас привлекли израильскую полицию, силы безопасности "Шин-Бет", пограничников и два подразделения Армии обороны Израиля. По всей стране выставили 82 контрольно-пропускных пункта.