Прорыли тоннель ложкой: из израильской тюрьмы сбежали шестеро палестинцев
В Израиле из тюрьмы сбежали шестеро палестинцев, которых считают особо опасными
Об этом сообщает управление тюрем Израиля, передает Громадське .
Среди беглецов - бывший полевой командир "Бригад мучеников аль-Аксы", военизированного крыла организации ФАТХ Закария Збейди. Его осудили за теракты и убийства израильтян.
Тоннель прорыли из тюремной камеры.
Остальные пятеро заключенных - члены военизированной группировки "Исламский джихад в Палестине", которую США и ЕС признают террористическим.
Побег произошел около 3:30 ночи. Исчезновение заключенных заметили после того, как их на поле увидел фермер и сообщил об этом в полицию.
Тоннель копали минимум два месяца. Ложку осужденные прятали за плакатом.
К поискам сейчас привлекли израильскую полицию, силы безопасности "Шин-Бет", пограничников и два подразделения Армии обороны Израиля. По всей стране выставили 82 контрольно-пропускных пункта.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.74
Покупка 26.74Продажа 26.98
-
EUR
Покупка 31.62Продажа 32
- Актуальное
- Важное