Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что несколько российских военных блоггеров сообщили, что украинские силы высадили в семь катеров, каждый из которых перевозил около шести-семи человек, на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря и прорвали там оборону вглубь до 800 метров.

Российский "военкор" отметил, что недавно российское командование передислоцировало "подготовленную группировку" российских десантников (ВДВ) из района Казачьих Лагерей в Запорожскую область и заменило их мобилизованными бойцами неопределенного подразделения, тем самым ослабив российскую оборону в этом районе.

А гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо, по мнению аналитиков, уменьшил информацию об украинском десанте и заявил, что огонь российской артиллерии помешал высадке десанта.

Однако большинство известных российских военных блоггеров утверждали, что ВСУ удалось использовать тактическую неожиданность и высадиться на восточном берегу, прежде чем россияне открыли по ним огонь. Так что Сально, вероятно, пытался целенаправленно приуменьшить достижения ВСУ в этом регионе.

На картах NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за последние 24 часа видно, что вблизи Казачьих Лагерей есть вспышки пожаров, что говорит об активном артиллерийском огне.

Отмечается, что к концу дня российские "военкоры" начали заявлять, что Силы обороны покинули левый берег Днепра. В ISW оценивают это как "ограниченный рейд", а не полноценный прорыв линии обороны.