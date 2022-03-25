Оккупанты распространяют провокации о якобы сепаратистских планах стран-союзниц Украины
Пророссийский пропагандист Шарий был обнаружен в Испании, с ним пообщались украинские активисты
25 марта активисты обнаружили блоггера Анатолий Шария в Испании. Опубликовано видео с места событий
Видео опубликовало телевидение Торонто в Telegram.
Также общественные деятели отметили место нахождения дома Шария на карте. Указали, что рядом с домом всегда находится охранник.
- Напомним, в феврале 2021 года СБУ объявила Шария в государственный розыск.
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