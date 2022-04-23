Пророссийский портал распространил фейк об угрозе голода в Литве, чтобы отвлечь россиян от состояния экономики РФ, - Центр при СНБО

Об этом сообщил Центр при СНБО .



В сюжете говорится, что в Литве за чертой бедности находится около пятой части населения, в магазинах продают старые запасы продуктов. Также портал сообщает, что инфляция в ЕС к 2022 году может возрасти с 7% до 12% из-за санкций против РФ.



"Это только манипуляция фактами. Кадры пустых полок - январский сюжет Reuters о том, как коронавирус влияет на поставку товаров в магазины ЕС. Надписи на этикетках супермаркета - на английском языке. ЕС не угрожает нехваткой продовольствия. Ее участники самодостаточны по большинству видов сельскохозяйственной продукции "вброс" призван отвлечь народ РФ от состояния собственной экономики из-за санкций за войну. С начала года общий уровень инфляции в России составляет 16,7%, и к концу года вырастет до 20%", - отметили в Центре противодействия дезинформации.

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