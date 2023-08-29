Пророссийские проекты в Украине – не мимикрия под избирателя, а попытка сохранить "русский мир"
Такие узелки надо рубить на старте, чтобы ни одна мразь даже не мечтала об этом
Меня каждый раз коробит от слухов, что кто-то уже отныне лелеет электоральные проекты под "бывшего избирателя ОПЗЖ" или "русскоязычного интеллектуального избирателя". Сама формулировка вопроса убивает. Без деталей с фамилиями и прочими нюансами.
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Задумывать такие избирательные проекты могут только враги Украины. Это не мимикрия под избирателя, а желание во что бы то ни стало сохранить в украинской политической жизни российское. Они намеренно его лелеят, будут возвращать и тянуть нас в прошлое, вместо того, чтобы дать возможность порвать с этим навсегда и идти вперед.
Такие узелки надо рубить на старте, чтобы ни одна мразь даже не мечтала об этом.
Об авторе: Михаил Басараб, политолог.
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