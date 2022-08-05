Пророссийские партии обжалуют свой запрет в Верховном Суде, - движение "Чесно"
Семь пророссийских партий из 16 оспаривают свой запрет в Верховном Суде Украины
Об этом информирует общественное движение "Чесно" .
По состоянию на 5 августа известно, что апелляционные жалобы подали партии "Социалисты", "Союз левых сил", ОПЗЖ, "Партия Шария", Социалистическая партия Украины, Прогрессивная социалистическая партия Украины Наталии Витренко и партия "Счастливая Украина" (ранее "Успешная страна" ) – политическая сила экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.
"Сейчас окончательно не выяснена судьба еще 5 партий. С одной стороны в реестре нет соответствующей даты вступления решения в законную силу, а с другой - отсутствует информация о подаче ими апелляционных жалоб. Речь идет о партиях "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", Рабочей партии Украины и партии "Справедливости и развития", - говорится в сообщении.
Верховный Суд уже рассматривает апелляционные жалобы "Союза левых сил" и партии "Социалисты", по делам прошли первые заседания.
"В течение июня-июля 2022 года Восьмой апелляционный суд Львова удовлетворил все иски Министерства юстиции и запретил 16 пророссийских политических партий. Решение по запрету партий "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", партии "Русь единая" ("Партия политики"), Коммунистическая партия Украины уже вступилао в законную силу и из-за истечения сроков подачи апелляционной жалобы вероятнее всего не будут обжаловаться", - добавили в пресс-службе.
- 17 июля стало известно, что некоторые пророссийские партии, в частности ОПЗЖ, подали апелляционные жалобы из-за их запрета в Украине.
- 12 июля Львовский суд запретил "Рабочую партию Украины", 24 июня - политпартию "Русь Единая", 20 июня - партию ОПЗЖ, 17 июня - политпартию "Левая оппозиция", 16 июня - "Партию Шария", 15 июня - "Социалистическую партию Украины" , 14 июня - партию Мураева "Наши" , 13 июня - партию "Социалисты".
- 5 июля коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела №826/9751/14 о запрете Коммунистической партии Украины.
- 20 июня в СБУ рассказали, за что запретили ОПЗЖ.
- 15 июня Восьмой апелляционный суд запретил деятельность Социалистической партии Украины, все активы переданы в собственность государства.
- 14 июня Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии "Блок Владимира Сальдо", которая была признана пророссийской
- 8 июня суд запретил партию "Оппозиционный блок". 13 июня суд запретил деятельность политической партии "Социалисты" и партии "Справедливость и развитие". 14 июня суд запретил деятельность политической партии "Наши", главой которой является бывший народный депутат Евгений Мураев.
- 3 мая парламент поддержал закон о запрещении деятельности пророссийских партий. А 20 марта президент Зеленский запретил деятельность 11 пророссийских партий во время военного положения: "Оппозиционная платформа – За жизнь"; "Партия Шария"; "Наши"; "Оппозиционный блок"; "Левая оппозиция"; "Союз левых сил"; "Держава"; "Прогрессивная социалистическая партия Украины"; "Социалистическая партия Украины"; "Социалисты"; "Блок Владимира Сальдо".
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