Об этом информирует общественное движение "Чесно" .

По состоянию на 5 августа известно, что апелляционные жалобы подали партии "Социалисты", "Союз левых сил", ОПЗЖ, "Партия Шария", Социалистическая партия Украины, Прогрессивная социалистическая партия Украины Наталии Витренко и партия "Счастливая Украина" (ранее "Успешная страна" ) – политическая сила экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

"Сейчас окончательно не выяснена судьба еще 5 партий. С одной стороны в реестре нет соответствующей даты вступления решения в законную силу, а с другой - отсутствует информация о подаче ими апелляционных жалоб. Речь идет о партиях "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", Рабочей партии Украины и партии "Справедливости и развития", - говорится в сообщении.

Верховный Суд уже рассматривает апелляционные жалобы "Союза левых сил" и партии "Социалисты", по делам прошли первые заседания.

"В течение июня-июля 2022 года Восьмой апелляционный суд Львова удовлетворил все иски Министерства юстиции и запретил 16 пророссийских политических партий. Решение по запрету партий "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", партии "Русь единая" ("Партия политики"), Коммунистическая партия Украины уже вступилао в законную силу и из-за истечения сроков подачи апелляционной жалобы вероятнее всего не будут обжаловаться", - добавили в пресс-службе.

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