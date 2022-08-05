English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная политика Пророссийские партии обжалуют свой запрет в Верховном Суде, - движение "Чесно"

Пророссийские партии обжалуют свой запрет в Верховном Суде, - движение "Чесно"

5 августа, 2022 пятница
21:50

Семь пророссийских партий из 16 оспаривают свой запрет в Верховном Суде Украины

Об этом информирует общественное движение "Чесно" .

По состоянию на 5 августа известно, что апелляционные жалобы подали партии "Социалисты", "Союз левых сил", ОПЗЖ, "Партия Шария", Социалистическая партия Украины, Прогрессивная социалистическая партия Украины Наталии Витренко и партия "Счастливая Украина" (ранее "Успешная страна" ) – политическая сила экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

"Сейчас окончательно не выяснена судьба еще 5 партий. С одной стороны в реестре нет соответствующей даты вступления решения в законную силу, а с другой - отсутствует информация о подаче ими апелляционных жалоб. Речь идет о партиях "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", Рабочей партии Украины и партии "Справедливости и развития", - говорится в сообщении.

Верховный Суд уже рассматривает апелляционные жалобы "Союза левых сил" и партии "Социалисты", по делам прошли первые заседания.

"В течение июня-июля 2022 года Восьмой апелляционный суд Львова удовлетворил все иски Министерства юстиции и запретил 16 пророссийских политических партий. Решение по запрету партий "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", партии "Русь единая" ("Партия политики"), Коммунистическая партия Украины уже вступилао в законную силу и из-за истечения сроков подачи апелляционной жалобы вероятнее всего не будут обжаловаться", - добавили в пресс-службе.

  • 17 июля стало известно, что некоторые пророссийские партии, в частности ОПЗЖ, подали апелляционные жалобы из-за их запрета в Украине.
  • 12 июля Львовский суд запретил "Рабочую партию Украины", 24 июня - политпартию "Русь Единая", 20 июня - партию ОПЗЖ, 17 июня - политпартию "Левая оппозиция", 16 июня - "Партию Шария", 15 июня - "Социалистическую партию Украины" , 14 июня - партию Мураева "Наши" , 13 июня - партию "Социалисты".
  • 5 июля коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела №826/9751/14 о запрете Коммунистической партии Украины.
  • 20 июня в СБУ рассказали, за что запретили ОПЗЖ.
  • 15 июня Восьмой апелляционный суд запретил деятельность Социалистической партии Украины, все активы переданы в собственность государства.
  • 14 июня Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии "Блок Владимира Сальдо", которая была признана пророссийской
  • 8 июня суд запретил партию "Оппозиционный блок". 13 июня суд запретил деятельность политической партии "Социалисты" и партии "Справедливость и развитие". 14 июня суд запретил деятельность политической партии "Наши", главой которой является бывший народный депутат Евгений Мураев.
  • 3 мая парламент поддержал закон о запрещении деятельности пророссийских партий. А 20 марта президент Зеленский запретил деятельность 11 пророссийских партий во время военного положения: "Оппозиционная платформа – За жизнь"; "Партия Шария"; "Наши"; "Оппозиционный блок"; "Левая оппозиция"; "Союз левых сил"; "Держава"; "Прогрессивная социалистическая партия Украины"; "Социалистическая партия Украины"; "Социалисты"; "Блок Владимира Сальдо".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
социалисты
ОПЗЖ
Читайте также:
4 августа, 2022 четверг
В лесу Киевской области задержали вероятных российских диверсантов
4 августа, 2022 четверг
"Медали перестанут выдавать или заберут у половины": оккупанты о ситуации на фронте и планах руководства, - перехват разведки
4 августа, 2022 четверг
Оккупанты могут прорываться на Пески, чтобы полностью окружить Донецкую область, - депутат Дружковского городского совета Довбня
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.41
    Покупка 38.41
    Продажа 39.52
  • EUR
    Покупка 38.71
    Продажа 40
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
5 августа
21:43
Эксклюзив
Путин Эрдоган
К переговорам с Россией при посредничестве Эрдогана следует относиться осторожно, - дипломат Огрызко
21:40
Bellingcat и The Insider идентифицировали россиянина, который пытал пленного украинца
21:37
Никополь
Жителей Никополя предупредили об опасности
21:25
Зеленский отметил наградами еще 192 украинских воина, из них 18 – посмертно
21:20
В Кракове украинских беженцев выселяют из общежитий раньше, чем обещали
21:19
Эрдоган
Эрдоган согласился платить за российский газ частично в рублях, - росСМИ
21:15
Зинченко попал в стартовый состав "Арсенала" на 1-й тур АПЛ
21:13
Израиль ликвидировал лидера "Исламского джихада"
21:02
УЕФА наказал "Фенербахче", болельщики которого скандировали "Путин" во время матча с "Динамо"
20:52
Цены на горючее сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:50
Госспецсвязи советует украинцам, как выбрать менеджер паролей
20:50
Путин попросит Эрдогана помочь обходить западные санкции, - The Washington Post
20:47
МИД Украины призвал мир заставить Россию освободить Запорожскую АЭС после провокаций на ядерном объекте
20:39
На Киевщине из водоемов вытащили 11 российских боевых машин, 2 вертолета и 21 противотанковую мину
20:37
Четыре часа. В Сочи завершились переговоры Эрдогана и Путина
20:29
МИД РФ
РФ внесла в санкционный список 62 граждан Канады
20:19
В Израиле – ракетная угроза. Власти открыли бомбоубежища
20:10
На фото Дмитрий Кулеба
Задание № 1 для России — остановить поставки оружия Украине, — Кулеба
20:08
Эксклюзив
На Донтчине продолжаются напряженные бои, стратегических успехов у врага нет, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
20:08
На Запорожье и Херсонщине ВСУ ликвидировали вражеские склады с боеприпасами
20:07
"Погибли люди": власти Берлина объяснили запрет выставки уничтоженной российской техники
20:04
Земля, здания, корпоративные права, финансы: Шмыгаль анонсировал конфискацию более 900 российских объектов
19:54
Клуб Берлускони объявил о трансфере футболиста "Шахтера"
19:42
Заставили врага бежать: ВСУ отразили атаки оккупантов в направлениях Марьинки и Лозового
19:20
У меня не было даже тренировочной одежды, когда я приехала в Европу, - легкоатлетка Левченко
19:03
Эксклюзив
Обострение между США и Китаем будет, но пока неясно, в каком виде - политолог-международник Константинова
18:57
Руководителя застенков оккупантов "Изоляция" будут судить за терроризм, торговлю людьми и военные преступления, - Офис генпрокурора
18:39
Готовность к отопительному сезону составляет почти 60% - Шмыгаль после визита на Черкасчину и Киевщину
18:39
Дания предоставит Украине 35 экскаваторов для восстановления разбомбленной россиянами инфраструктуры
18:37
Правительство приняло постановление о предоставлении госуслуг в автоматическом режиме
18:36
В Мариуполе оккупанты организовали "рок-концерт" на разрушенной Азовстали
18:22
Александр Зубков
"Шахтер" объявил о трансфере футболиста сборной Украины
18:10
Белый дом
США вызвали посла Китая на фоне напряженности из-за визита Пэлоси на Тайвань
18:09
ПЦУ
Большинство православных Украины назвались верующими ПЦУ, - опрос КМИС
18:08
На Харьковщине суд арестовал более 40 млн грн и имущество учрежденных россиянами предприятий
17:57
Совет ЕС принял план сокращения спроса на газ на 15% этой зимой
17:38
Из-за обстрела оккупантами промышленной площадки Запорожской АЭС был отключен один энергоблок
17:34
На фото Запорожская атомная электростанция
Россия публикует фейки о возможных провокациях ВСУ на атомных электростанциях, - СНБО
17:31
Эксклюзив
ВСУ перехватывают инициативу в войне против России, - военный эксперт
17:30
Сергей Стаховский
Мы немаленькая страна, чтобы нас оккупираовть, нужно 5-6 миллионов человек, - теннисист Стаховский
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV