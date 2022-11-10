Пророссийские настрои судей САХС: государственная измена или профнепригодность?

САХС (Северный апелляционный хозяйственный суд) – один из самых проблемных судов в Украине. Местные служители Фемиды неоднократно оказывались в центре громких скандалов, были фигурантами журналистских расследований и уголовных дел. Недавно СБУ и Государственное бюро расследований сообщили о подозрении судье Владимиру Куксову, который ожидал захвата Украины российскими оккупантами и агитировал поддерживать "русский мир".

Но он такой не один. Приверженность стране-террористу, которая напала на Украину с полномасштабной войной, демонстрируют другие сотрудники этого суда. В частности, продолжают выносить решения в пользу компаний с российскими корнями. Более того, становятся на сторону фирмы, которая в период войны захватывает украинские активы путем рейдерства и является фигурантом уголовного дела о ведении подрывной деятельности против Украины — Финансовой Компании "Инвестохиллс Веста".

Компания косвенно входит в орбиту российско-украинского бизнесмена Павла Фукса и специализируется на скупке проблемных задолженностей банков. Неоднократно обвинялась в рейдерстве и была фигурантом ряда громких скандалов, в частности связанных и с международными инвестициями. Да не только, - рассказывает адвокат Ростислав Кравец:

"Эта компания - фактически крупнейшая финансовая компания, которая приобрела кредитные портфели у украинских банков, фактически у Фонда гарантирования вкладов. Считаю, что Службе безопасности на такие компании давно нужно было обратить внимание. Эта компания получает реальные рычаги влияния на украинские предприятия, имея возможность их уничтожать".

Украинские правоохранители расследуют причастность "Инвестохилс Веста" к ведению подрывной деятельности в Украине в пользу РФ, — говорится в постановлении Галицкого районного суда Львова.

18 августа суд наложил арест на имущество компании и несколько десятков с ней связанных. Впрочем, Веста отчаянно не прекращает попыток не только выйти сухой из воды, но и с помощью карманных судей - завладеть новыми активами.

С марта прошлого года Инвестохилс пытается отсудить землю и трансформаторные подстанции у обществ "Сейф Инвест", "Промстройсервис 2012" и "Региональной энергетической компании 1". Активы принадлежат им еще с 2015 года.

В своем иске Веста требует перерегистрировать участки и подстанции на себя, уверяя, что имеет право на имущество. Кроме очевидных нестыковок в делах, финансовая компания нарушила и сроки подачи иска об обжаловании покупки активов, — говорит Ростислав Кравец:

"Давным-давно прошли все сроки. Давным-давно был установлен приобретатель, который законно и, в принципе, не нарушая никаких норм законодательства, приобрел это имущество".

Но, несмотря на нарушение процедуры подачи иска и абсурдность самой фабулы, украинские судьи выносят решение в пользу Инвестохилса. Фактически поддерживают российское рейдерство, продолжает адвокат:

"Я изучал эти дела и практику, которая складывается именно при участии этой компании. Удивительным образом бросается в глаза то, что судьи принципиально, кардинально меняют свою же практику. Принимая такое решение, судьи знали, что они дают возможность Весте заработать миллиарды, при этом эти миллиарды идут не в экономику Украины. Знаем вероятно, что учредителями являются иностранцы, то есть судьи фактически способствовали выводу из Украины капитала".

Председательствующий по делу – судья Борис Поляков. Он известен своей приверженностью рейдерам. Во время работы в Высшем хозяйственном суде несколько лет назад принимал участие в принятии решения, связанного с рейдерством в отношении иностранного акционера одного из предприятий Киевской области. Тогда акции инвестора-гражданина Швеции стоимостью более 2 миллионов гривен просто украли.

Судья Борис Поляков рассматривает дела Финансовой Компании Инвестохилс Веста и родственных ей компаний за последние несколько лет уже не впервые. По интересному совпадению, в Северном апелляционном хозяйственном суде дела пророссийской компании достаются именно Полякову. Заметим, в 2019 году, по информации наших коллег, судья был фигурантом уголовного производства о вмешательстве в автоматизированную систему распределения в Высшем хозяйственном суде. Так что, можем предположить, он виртуозно владеет секретами дел.

Вместе с Поляковым решение, помогающее пророссийской компании противозаконно завладеть активами украинского бизнеса, принимала судья Людмила Гарник. Она была одной из первых судей, проходивших первичную квалификационную оценку и - не прошла. В 2016 году она не смогла подтвердить свои профессиональные знания и способность осуществлять правосудие. Квалификационная комиссия отправила ее на переподготовку в Национальную школу судей.

Уже тогда у членов Комиссии было немало вопросов к состоянию Гарник. В 2014 году на счетах судьи появились 3 миллиона гривен. Их происхождение она так и не смогла объяснить. Сначала сказала, что это от продажи квартиры. Но выяснилось, что квартиру она продала годом позже. На следующей квалификационной оценке версия изменилась:

"Я 20 лет, даже больше, работала адвокатом в Одессе. Сын после окончания академии тоже работал адвокатом. Я работала в женской колонии и у меня уже стаж 40 лет. И адвокатом, "ведущим адвокатом" в Одессе", - рассказывала судья членам Комиссии.

Отметим, что Людмила Гарник работает судьей с 2002 года, а это значит, что заработать миллионы, выполняя работу юриста, в 2014 году она просто не могла – должность судьи запрещает работать по совместительству.

Людмила Гарник имеет роскошный дом на 335 квадратных метров в элитном прибрежном поселке Совиньон в Одесской области.

С переездом в Киев Гарник, которая, судя по декларациям, имела немалые сбережения, тратить их на жилье в столице не стала — просто приватизировала служебную квартиру более чем на 100 кв.м.

Также Людмила Гарник является кандидатом наук. В ходе квалификационного оценивания она делится мнениями о своей научной статье о преюдициальных решениях, однако этот термин судье не удается произнести даже с нескольких попыток.

В 2016 году Квалификационная комиссия признала профессиональный уровень Гарник недостаточным для осуществления судопроизводства и отправила учиться. Почти пять лет судья была лишена права работать. Вплоть до марта 2021 года. Впрочем, все это время мы с вами как налогоплательщики продолжали удерживать профнепригодную судью. Она каждый месяц получала свою судейскую зарплату. В прошлом году она достигала около 10 тысяч долларов в месяц.

А это – третий судья коллегии судей Северного апелляционного хозяйственного суда, своим решением подыграл скандальной компании, подозреваемой в подрывной деятельности против Украины в пользу РФ — Борис Отрюх.

Он, как и его коллега Борис Поляков, тоже уже фактически специализируется на рассмотрении дел Финансовой Компании "Инвестохиллс Веста". За последние несколько лет дела компании и схожих с ней фирм довольно часто попадали на рассмотрение коллегии, членом которой был Отрюх.

Интересная деталь: по автоматическому распределению, дело, в котором Инвестохилс отобрала землю и трансформаторные подстанции у законных владельцев, с самого начала судья Поляков рассматривал совсем с другими судьями. Но впоследствии — якобы из-за "непредвиденных" и "внеплановых" отпусков их заменили давний знакомый Инвестохилс Борис Отрюх и судья с сомнительной репутацией Людмила Гарник.

Этот состав суда сформировался за день до судебного заседания, на котором почти мгновенно без детального исследования обстоятельств было принято окончательное решение в пользу скандальной пророссийской компании. Это заставило сторону-ответчика по делу обратиться в правоохранительные органы для проверки связей членов коллегии судей с Инвестохилсом. В заявлении в ГБР о совершении уголовного правонарушения говорится, что в действиях коллегии судей усматриваются признаки государственной измены. Ведь в результате судебного решения страна-агрессор получает дополнительное финансирование для ведения войны против Украины.

Мы посетили Северный апелляционный хозяйственный суд и поинтересовались у судей, проверили ли правоохранители их возможные связи с пророссийской компанией. В ответ на вопросы журналистки "Судебного контроля" Людмила Гарник ответила, что у нее нет никаких связей с Российской Федерацией и компанией Инвестохилс Веста. То же сказал и Борис Поляков, добавив, что их задача и обязанность как судей - наоборот - выяснять наличие российского капитала.

Но декларативные заявления судей идут в разрез с их же решениями, которыми они позволяют компании с российским капиталом рейдерствовать в Украине в разгар полномасштабной войны.

Мы надеемся, что судебная реформа и обновленные Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей Украины очистят судебную систему от судей с сомнительным состоянием, тех, чей уровень знания законодательства не позволяет осуществлять правосудие, и, конечно, от тех, кто работает в интересах страны-террориста.