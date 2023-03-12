Пророссийские митингующие в Чехии требовали снять флаг Украины, их задержала полиция
В столице Чехии Праге несколько десятков пророссийских демонстрантов стремились прорваться в Национальный музей и сорвать украинский флаг, 18 человек задержали правоохранители
Об этом сообщили в news.cz.
В субботу в Праге прошла пророссийская акция протеста, митингующие заполнили половину Вацлавской площади, держа флаги Чехии и транспаранты с призывами к отставке правительства.
Отмечается, что на баннерах, в частности, были надписи "Долой фиолетового шута", "Стоп войне, стоп НАТО". Свистели и скандировали: "Позор!", "В отставку!" или "Негодяи".
За мероприятием следили десятки полицейских. Как отметил корреспондент, на площади правоохранители задержали мужчину, который имел нашивку "вагнеровцев" и символ "Z".
Десятки людей пытались ворваться в здание Национального музея. Митингующие потребовали снять со здания украинский флаг, пришлось вмешаться полиции. В общей сложности задержали 18 человек за неповиновение правоохранителям. В частности, двое полицейских получили ранения и были доставлены в больницу.
- Напомним, что молдавская полиция предупредила, что на пророссийской акции 12 марта, которая пройдет в Кишиневе, планируются провокации.
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