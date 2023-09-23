Пророссийские боевики, зерно из Украины: Зеленский встретился с руководителем Судана
Президент Украины Владимир Зеленский провел незапланированную встречу с председателем Суверенного Совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурганом
Об этом он написал в телеграме.
Отмечается, что лидеры встретились в аэропорту Шэннон. Там они обсудили общие вызовы безопасности, а именно деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией. Зеленский также пригласил лидера Судана поддержать инициативу Grain from Ukraine и принять участие в нынешнем саммите. Кроме того, руководители рассмотрели возможные площадки для усиления взаимодействия Украины и стран Африки.
Зеленский поблагодарил лидера за последовательную поддержку Суданом суверенитета и территориальной целостности Украины.
Отметим, что аэропорт Шеннон – международный аэропорт в Ирландии.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября встретился с премьер-министром Канады. Трюдо объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.
- Кроме того, Канада ввела санкции против более 63 российских физических и юридических лиц.
- 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо подписали обновленное Соглашение о свободной торговле между странами.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.52 Покупка 37.52Продажа 38.27
- EUR Покупка 40.29Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное