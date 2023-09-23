Пророссийские боевики, зерно из Украины: Зеленский встретился с руководителем Судана

Об этом он написал в телеграме.

Отмечается, что лидеры встретились в аэропорту Шэннон. Там они обсудили общие вызовы безопасности, а именно деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией. Зеленский также пригласил лидера Судана поддержать инициативу Grain from Ukraine и принять участие в нынешнем саммите. Кроме того, руководители рассмотрели возможные площадки для усиления взаимодействия Украины и стран Африки.

Зеленский поблагодарил лидера за последовательную поддержку Суданом суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отметим, что аэропорт Шеннон – международный аэропорт в Ирландии.