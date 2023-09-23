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Пророссийские боевики, зерно из Украины: Зеленский встретился с руководителем Судана

23 сентября, 2023 суббота
15:18
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский провел незапланированную встречу с председателем Суверенного Совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурганом

Об этом он написал в телеграме.

Отмечается, что лидеры встретились в аэропорту Шэннон. Там они обсудили общие вызовы безопасности, а именно деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией. Зеленский также пригласил лидера Судана поддержать инициативу Grain from Ukraine и принять участие в нынешнем саммите. Кроме того, руководители рассмотрели возможные площадки для усиления взаимодействия Украины и стран Африки.

Зеленский поблагодарил лидера за последовательную поддержку Суданом суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отметим, что аэропорт Шеннон – международный аэропорт в Ирландии.

  • Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября встретился с премьер-министром Канады. Трюдо объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.
  • Кроме того, Канада ввела санкции против более 63 российских физических и юридических лиц.
  • 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо подписали обновленное Соглашение о свободной торговле между странами.
Украина
Владимир Зеленский
Африка
Мир про Украину
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