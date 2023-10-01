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Пророссийские аккаунты распространяют дезинформацию о "советах", как обезопасить ребенка от похищения на органы в Украине

1 октября, 2023 воскресенье
10:30
Война с Россией

Пророссийские платные аккаунты в популярных соцсетях распространяют "советы" от якобы международной организации Save the Children in Ukraine о том, как обезопасить ребенка от похищения на органы

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

Пропагандистские аккаунты утверждают, что организация Save the Children in Ukraine опубликовала советы, как обезопасить ребенка от похищения на органы, потому что возле больницы №6 в Харькове якобы обнаружили могилы младенцев без внутренних органов. К тому же они добавляют манипулятивные фото, якобы подтверждающие это.

Международная организация Save the children in Ukraine опровергла свою причастность к этой "рекламной кампании" и "советам".

"Если вы видите на Facebook рекламу якобы от имени нашей организации, которая вызывает у вас беспокойство, пожалуйста, сообщайте нам. Мы сделаем все возможное, чтобы заблокировать все потенциально вредные сообщения", - написали в организации.

Аккаунт, распространяющий эту дезинформацию, заблокировал официальную страницу организации, сообщила Save the children in Ukraine в комментарии фактчекерам проекта "Бесбрехни".

"Мы не можем даже формально на нее пожаловаться. Так что мы находим другие способы, как это сделать: через партнеров и коллег из глобального офиса", - отметили в организации.

Фото, которые пропагандисты добавляют в фейковые сообщения сделанное в октябре 2022 года в городе Лиман, изображает, как медики-криминалисты эксгумируют тела погибших от российской агрессии во время оккупации города, после освобождения города ВСУ. Фото не имеет никакого отношения к организации, сообщают в Центре стратегических коммуникаций.

В Центре подчеркивают, что с самого начала полномасштабной войны РФ активно эксплуатирует фейки о торговле органами.

  • Российская пропаганда распространяет фейк, Украина превратилась в крупнейшего поставщика детей на нелегальные рынки торговли людьми.
Украина
Россия
Харьков
фейк
торговля людьми
пропаганда
руские фейки
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