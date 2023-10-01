Пророссийские аккаунты распространяют дезинформацию о "советах", как обезопасить ребенка от похищения на органы в Украине

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

Пропагандистские аккаунты утверждают, что организация Save the Children in Ukraine опубликовала советы, как обезопасить ребенка от похищения на органы, потому что возле больницы №6 в Харькове якобы обнаружили могилы младенцев без внутренних органов. К тому же они добавляют манипулятивные фото, якобы подтверждающие это.

Международная организация Save the children in Ukraine опровергла свою причастность к этой "рекламной кампании" и "советам".

"Если вы видите на Facebook рекламу якобы от имени нашей организации, которая вызывает у вас беспокойство, пожалуйста, сообщайте нам. Мы сделаем все возможное, чтобы заблокировать все потенциально вредные сообщения", - написали в организации.

Аккаунт, распространяющий эту дезинформацию, заблокировал официальную страницу организации, сообщила Save the children in Ukraine в комментарии фактчекерам проекта "Бесбрехни".

"Мы не можем даже формально на нее пожаловаться. Так что мы находим другие способы, как это сделать: через партнеров и коллег из глобального офиса", - отметили в организации.

Фото, которые пропагандисты добавляют в фейковые сообщения сделанное в октябре 2022 года в городе Лиман, изображает, как медики-криминалисты эксгумируют тела погибших от российской агрессии во время оккупации города, после освобождения города ВСУ. Фото не имеет никакого отношения к организации, сообщают в Центре стратегических коммуникаций.

В Центре подчеркивают, что с самого начала полномасштабной войны РФ активно эксплуатирует фейки о торговле органами.