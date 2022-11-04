Пророссийская партия "Шор" в Молдове подозревается в коррупционном преступлении. После суда ее могут ликвидировать
Исполняющий обязанности генпрокурора Молдовы Ион Мунтяну допустил, что пророссийскую партию "Шор" могут объявить вне закона
Об этом сообщает издание Newsmaker.
"Если я не ошибаюсь, у партии "Шор" статус подозреваемого по уголовному делу, которое расследует Антикоррупционная прокуратура. Если это дело передадут в суд, а партия "Шор" будет выступать как обвиняемый, то одной из санкций в отношении юридического лица является его ликвидация", – сказал Мунтяну в интервью Vocea Basarabiei TV.
Антикоррупционная прокуратура расследует уголовное дело по незаконному финансированию партии "Шор". Среди обвиняемых – депутат и вице-глава партии "Шор" Марина Таубер.
Ее обвиняют в том, что она разрешила незаконное финансирование политической партии "Шор" организованной преступной группой, и участвовала в фальсификации финансового отчета о формировании за первое полугодие 2022 года, чтобы скрыть полученные и потраченные партией деньги.
Таубер вину не признает. Она считает, что происходит политическое преследование оппозиции.
После того как лидера партии "Шор", депутата-беглеца Илана Шора внесли в список санкций США, глава минюста Серджиу Литвиненко заявил, что намерен повторно проанализировать вопрос о ликвидации формирования.
- 28 октября издание The Washington Post сообщило, что ФСБ направило десятки миллионов долларов от некоторых крупнейших государственных российских компаний для развития сети пророссийских политиков в Молдове и переориентации страны на Москву. Российская спецслужба сделала ставку на 35-летнего молдавского политика Илана Шора, который сейчас находится в изгнании в Израиле. В последнее время его партия "Шор" организует антиправительственные протесты в Кишиневе. Таким образом, Россия организует антиправительственные протесты в Молдове, чтобы вернуть влияние на страну.
- 30 октября в Молдове во время нового протеста против властей страны, организованного пророссийской партией "Шор ", полиция задержала 79 человек. На митинге потребовали отставки действующего руководства страны.
- 3 ноября после обыска в офисе партии "Шор" задержали 8 человек.
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