Об этом сообщили на фейсбук-странице Службы безопасности Украины.

Речь идет о контрразведывательных мероприятиях, проведенных на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области.

"Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе граждане РФ, находившиеся на территории объектов. Некоторые из них при проверке документов предоставили паспорта и военные билеты СССР, вообще не имели оригиналов документов, а только их копии, или имели паспорта граждан Украины с признаками подделки или повреждения. В настоящее время в отношении них осуществляется углубленная проверка", - рассказали в СБУ.

Кроме того, как выяснили стражи порядка, на территории Киево-Печерской лавры также находился 32-летний украинец, который может быть причастен к преступной деятельности пророссийского информационного агентства "Антван". Кроме того, он является доверенным лицом владельца одноименной российской компании "ANTVAN GROUP" – гражданина РФ Орлова А.В.

Он владел в Украине рядом земельных участков и заведений общепита. В настоящее время это имущество арестовано в рамках уголовного производства.

В ходе мероприятий безопасности выявлено: пророссийскую литературу, которая используется во время обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира"; наличные деньги на общую сумму более 2 млн грн, более 100 тыс. долларов США и несколько тысяч российских рублей. Все материалы будут переданы на соответствующие экспертные исследования.

Утром 22 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, а также на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ.