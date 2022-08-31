Пророссийская "Альтернатива для Германии" угрожает послу Мельнику
Андрей Мельник назвал угрозой обращение ультраправой пророссийской партии "Альтернатива для Германии" с требованием объявить его персоной нон грата
Об этом Андрей Мельник написал в Twitter.
Накануне, по информации издания t-online, фракция AfD в Бундестаге в среду подала предложение о признании Мельника персоной нон грата "на фоне его многочисленных оскорблений и пренебрежительных заявлений по поводу людей, государственных органов и политиков этой страны" и немедленного его отзыва с должности посла Украины в Германии.
"Альтернатива для Германии" в частности вспомнила, как Мельник назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", а президента Франко-Вальтера Штайнмайера обвинил в создании "паутины контактов с Россией".
- 28 августа посол Мельник отменил приглашение в Украину премьера Саксонии.
- 26 августа посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал позицию политиков левого крыла правящей Социал-демократической партии Германии, призвавших прекратить помогать Украине оружием и подтолкнуть украинские власти к переговорам с Россией.
- В июле СМИ сообщали, что посол Украины в Германии Андрей Мельник возвращается в Киев – идет на повышение.
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