Пропутинское лобби в Вашингтоне стремится превратить Украину в федерацию и вызвать хаос, - Пионтковский

Об этом политолог Андрей Пионтковский заявил в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .



Свидетельствами работы этой группы, по мнению аналитика, является как фраза Байдена на саммите в Швейцарии о необходимости соблюдения Минских соглашений, так и последние шаги американской администрации по Украине - перенос визита Владимира Зеленского в Вашингтон и решение направить в Киев очередного "экзаменатора".



Ведущий программы в свою очередь обратил внимание на совпадение упомянутых событий с выходом новой программной статьи президента РФ Влдаимира Путина о "единстве" украинцев и россиян.



"То, что Путин опубликовал свои бредни, это означает, что он будет настаивать на них до конца. И, соответственно, будут пытаться протолкнуть так называемые изменения в украинскую Конституцию с криптофедерализацией или с прямой федерализацией Украины. И вот тут начинает разворачиваться очень неприятный внутренне украинский конфликт. И Путину удается перенести конфликт с линии фронта фактически в столицу и т.д.", - сказал Антин Борковский.



"Вы совершенно правильно обрисовали ситуацию. Именно к этому ведет сейчас пропутинское крыло в администрации Байдена: заставить Зеленского проглотить все эти кластеры и формулы Штайнмаера. Вернувшись (из Штатов, - ред.), он встретится с очень серьезным сопротивлением. Возникнет жесточайшее обострение внутриполитической ситуации и громадная резидентура и диверсионные структуры России на терриитории Украины попытаются сыграть свою роль. Вот это, по-моему, сейчас самая серьезная опасность для Украины", - объяснил Пионтковский.



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Вместе с тем, как отметил Андрей Пионтковский, положение дел нельзя считать тупиком, ведь описанный им "заколдованный круг" способен разорвать сам Зеленский, если он, воспользовавшись собственным политическим статусом и влиянием, выступит против Минских договоренностей в их московской редации. В этом его обязательно поддержит большинство американского истеблишмента, который сейчас как никогда ранее настроен против Кремля, добавил политолог.



Нынешние же приемы России в общении с Украиной, напомнил Пионтковский, использовались Сталиным в Германии после Второй мировой войны.



"Ничего нового в Кремле не придумывают... Вы посмотрите на ОРДЛО, которое пытаются впихнуть в Украину. Это же сталинское предложение Аденауэру в 1952 году "объеденить Германию": давайте, господин Аденауэр, возьмите мое ОРДЛО, оно у него называлось ГДР, и проведем выборы, объеденим Германию, только в ОРДЛО все остается, и Штази, и СЕПГ (компартия в ГДР, - ред.), и российские войска. Тот же механизм отрабатывается", - сказал Пионтковский.



"Да, эта схема не нова. Эта схема использовалась еще Екатериной Второй в отношении Польского государства, когда был слабый король, были соседи, которые не давали ему тех или иных гарантий, и было создание искусственного внутреннего конфликта", - напомнил также Борковский.