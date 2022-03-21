Пропутинских республиканцев в Конгрессе единицы, – сенатор США МакКоннелл
По его словам, республиканцы в Конгрессе США, поддерживающие Путина по поводу вторжения в Украину, существуют, но их сравнительно мало
Об этом сообщил The Gurdian американский политик-республиканец, сенатор США от штата Кентукки Митч МакКоннелл.
Однако лидер меньшинства в Сенате уклоняется от предложения по исключению таких политиков из партии или введению дисциплинарных мер по ним.
"Республиканцы, которые поддерживают Владимира Путина по поводу российского вторжения в Украину - это "одинокие голоса" в партии", - сообщает конгрессмен Макконнелл.
Бывший президент Дональд Трамп в частности осудил войну в Украине, однако у него не хватило вдохновения назвать Путина "умным".
Мэдисон Коуторн и Марджори Тейлор Грин, ультраправые члены Конгресса США и восторженные сторонники Трампа, сделали собственные противоречивые комментарии.
В частности, Коуторн назвал Владимира Зеленского, выступавшего в Конгрессе на прошлой неделе, "головорезом", а его правительство "невероятно злым".
Грин в свою очередь заявила, что США должны финансово поддерживать Украину в "войне, которую она не может выиграть".
Кроме того, в эфире CBS Face the Nation в воскресенье МакКоннелл спросили, есть ли место для пропутинской риторики в Республиканской партии.
"Сбоку может слышно несколько одиноких голосов. Я бы не обращал на них особого внимания", - прокомментировал конгрессмен.
В то же время он уклонился от вопроса о том, почему в отношении таких членов Конгресса не были приняты меры.
Кроме того, МакКоннелл заявил о готовности создать новый пакет финансовой помощи Украине, будь у него такая власть, и заверил, что практически каждый из членов Республиканской партии проголосовал бы за.
"Подавляющее большинство республиканских партий как в Конгрессе, так и по всей стране полностью стоят за украинцев и призывают Джо Байдена сделать эти шаги быстрее. Чтобы быть смелее", - уверяет МакКоннелл.
- Напомним, Байден посетит Польшу в рамках европейского тура.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное