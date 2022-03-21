Пропутинских республиканцев в Конгрессе единицы, – сенатор США МакКоннелл

Об этом сообщил The Gurdian американский политик-республиканец, сенатор США от штата Кентукки Митч МакКоннелл.

Однако лидер меньшинства в Сенате уклоняется от предложения по исключению таких политиков из партии или введению дисциплинарных мер по ним.



"Республиканцы, которые поддерживают Владимира Путина по поводу российского вторжения в Украину - это "одинокие голоса" в партии", - сообщает конгрессмен Макконнелл.



Бывший президент Дональд Трамп в частности осудил войну в Украине, однако у него не хватило вдохновения назвать Путина "умным".



Мэдисон Коуторн и Марджори Тейлор Грин, ультраправые члены Конгресса США и восторженные сторонники Трампа, сделали собственные противоречивые комментарии.

В частности, Коуторн назвал Владимира Зеленского, выступавшего в Конгрессе на прошлой неделе, "головорезом", а его правительство "невероятно злым".

Грин в свою очередь заявила, что США должны финансово поддерживать Украину в "войне, которую она не может выиграть".



Кроме того, в эфире CBS Face the Nation в воскресенье МакКоннелл спросили, есть ли место для пропутинской риторики в Республиканской партии.

"Сбоку может слышно несколько одиноких голосов. Я бы не обращал на них особого внимания", - прокомментировал конгрессмен.

В то же время он уклонился от вопроса о том, почему в отношении таких членов Конгресса не были приняты меры.



Кроме того, МакКоннелл заявил о готовности создать новый пакет финансовой помощи Украине, будь у него такая власть, и заверил, что практически каждый из членов Республиканской партии проголосовал бы за.



"Подавляющее большинство республиканских партий как в Конгрессе, так и по всей стране полностью стоят за украинцев и призывают Джо Байдена сделать эти шаги быстрее. Чтобы быть смелее", - уверяет МакКоннелл.

Напомним, Байден посетит Польшу в рамках европейского тура.