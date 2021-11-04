Пропустили более 97% заседаний или не были ни на одном: ОПОРА назвала самых больших прогульщиков в Раде за октябрь

Об этом ОПОРА сообщает в Facebook.



Прогульщиками от ОПЗЖ оказались Вадим Рабинович, Вадим Столар, Виктор Медведчук, Тарас Козак, Григорий Суркис и Юлия Левочкина, внефракционный нардеп-прогульщик - Олесь Довгий.



Кроме того, нардеп от "Слуги Народа" Елизавета Ясько пропустила 99% заседаний Рады (присутствовала на 8 заседаниях), ее коллега-"слуга" Любовь Шпак пропустила 97% заседаний (была на 15 заседаниях), исключенный из фракции "слуг" нардеп Александр Дубинский пропустил 98% заседаний (присутствовал на 9 заседаниях).



В ОПОРе напомнили, что в октябре 2019 года парламент принял изменения в законодательство, согласно которым посещаемость народными депутатами пленарных заседаний измеряется их участием в голосованиях - то есть, если депутат не голосует, он не считается присутствующим на заседаниях.



Народным депутатам, пропустившим более 30% голосований, не возмещаются расходы за соответствующий календарный месяц, связанные с выполнением депутатских полномочий.

По подсчету общественной организации "Движение ЧЕСТНО", по состоянию на февраль 2021 года общая сумма средств, которые нардепы не получили из-за прогулов, составила 40 млн грн.

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