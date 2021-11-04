Пропустили более 97% заседаний или не были ни на одном: ОПОРА назвала самых больших прогульщиков в Раде за октябрь
Гражданская сеть ОПОРА подсчитала, что в октябре 7 нардепов пропустили все 556 голосований: шесть нардепов "Оппозиционной платформы - За жизнь" и один внефракционный депутат
Об этом ОПОРА сообщает в Facebook.
Прогульщиками от ОПЗЖ оказались Вадим Рабинович, Вадим Столар, Виктор Медведчук, Тарас Козак, Григорий Суркис и Юлия Левочкина, внефракционный нардеп-прогульщик - Олесь Довгий.
Кроме того, нардеп от "Слуги Народа" Елизавета Ясько пропустила 99% заседаний Рады (присутствовала на 8 заседаниях), ее коллега-"слуга" Любовь Шпак пропустила 97% заседаний (была на 15 заседаниях), исключенный из фракции "слуг" нардеп Александр Дубинский пропустил 98% заседаний (присутствовал на 9 заседаниях).
В ОПОРе напомнили, что в октябре 2019 года парламент принял изменения в законодательство, согласно которым посещаемость народными депутатами пленарных заседаний измеряется их участием в голосованиях - то есть, если депутат не голосует, он не считается присутствующим на заседаниях.
- Народным депутатам, пропустившим более 30% голосований, не возмещаются расходы за соответствующий календарный месяц, связанные с выполнением депутатских полномочий.
- По подсчету общественной организации "Движение ЧЕСТНО", по состоянию на февраль 2021 года общая сумма средств, которые нардепы не получили из-за прогулов, составила 40 млн грн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.14
Покупка 26.14Продажа 26.36
-
EUR
Покупка 30.13Продажа 30.5
- Актуальное
- Важное