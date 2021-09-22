Пропавшими в результате войны на востоке Украины официально считают 600-700 человек, - Минреинтеграции

Об этом заявила заместитель главы Минреинтеграции Инна Драганчук во время круглого стола в Международный день жертв насильственных исчезновений, передает "Укринформ" .



"Официально, это то, что есть в реестре, можно говорить про 600-700 человек как таких, которые пропали без вести", - сказала Драганчук.



Заместитель министра отметила, что эти данные отличаются от данных общественного сектора.



"Официальные данные всегда отличаются де-юре и де-факто. Де-юре - это те, кто подали заявление о пропавших без вести при особых обстоятельствах. Есть определенная категория, которая не подпадает под нее, они у нас числятся в реестре как просто пропавшие без вести . Соответственно, цифры очень разные. Общественный сектор называет до 2 тысяч ", - добавила Драганчук.

Напомним, по данным Международного комитета Красного креста пропавшими без вести в результате войны с Россией в зоне ООС считаются 811 человек.