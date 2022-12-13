Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Пропавшие без вести. Семьи и дети не получают денег
OPINION

Пропавшие без вести. Семьи и дети не получают денег

Юрий Бутусов
13 декабря, 2022 вторник
14:05
Мнение Юрий Бутусов

Пропавший без вести бюрократическим языком приравнивается фактически к тому, кто самовольно покинул часть

Семьи погибших в бою не получают выплаты за гибель из-за того, что их родные считаются пропавшими без вести, а зарплату бойцов не получают, потому что причины исчезновения не установлены, хотя есть видео боя

После обнародования видео кровавой атаки бойцов 56-й бригады на Пески 5 сентября, ко мне обратилась Татьяна Липитенко — мама одного из бойцов, 27-летнего Михаила Липитенко, разведчика бригады, мужественного и опытного воина.

Она попросила вмешаться в бюрократическую разборку. Бойцы, не вернувшиеся из той атаки, и чьи тела не были эвакуированы, признаны пропавшими без вести.

Минобороны и ВСУ должны навести порядок в работе с семьями пропавших бойцов. Им нужно внимание и нужно определить особый статус

Семьи с детьми не получают деньги — потому что пропавший без вести значит, бюрократическим языком, приравнивается фактически к тому, кто самовольно покинул часть. И ни денег за погибших, ни заплаты за живые семьи не имеют.

Читайте также: Во время войны в Украине более 15 тыс. человек пропали без вести, — ICMP

Считаю необходимым, чтобы Минобороны и ВСУ навели порядок в работе с семьями пропавших бойцов. Им нужно внимание и нужно определить особый статус - "пропал без вести при выполнении боевого задания из-за невозможности эвакуации", чтобы все выплаты сохранялись.

Ибо нельзя относиться к воину как к самовольно покинувшим часть.

Воин отправился на боевое задание, и ответственность за его возвращение на его командирах, он остается на задании, если не признано иное

Смотрите также: Родные военнопленных и пропавших без вести защитников собрались во Львове

Это должно означать, что воин отправился на боевое задание, и ответственность за его возвращение на его командирах он остается на задании, если не признано другое. И все, что должно принадлежать бойцу и его семье, должно выдаваться. Через определенное время, например, 6 месяцев, если данных о пребывании нет, командование должно принять решение о статусе бойца или считать его погибшим.

А пока такого решения нет – семья должна получать средства.

Прошу народных депутатов рассмотреть вопрос и определить эти процедуры в законном порядке. Ибо счет пропавших идет на тысячи.

Слава украинским воинам, которые идут в бой за свой народ, мы должны сделать все, что должно для их семей, недопустимо лишать семьи помощи вообще.

Источник

Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Новости
Общество
военные силы Украины
война с Россией
Читайте также:
11 декабря, 2022 воскресенье
Грузинские власти убеждены, что РФ не проиграет войну с Украиной, - военный эксперт Копчак
12 декабря, 2022 понедельник
Кулеба назвал реалистичным сценарий полного блэкаута и предположил, куда будут уезжать украинцы
11 декабря, 2022 воскресенье
"Не все так однозначно": экс-футболист Тимощук впервые высказался о войне РФ против Украины
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.45
    Покупка 39.45
    Продажа 40.19
  • EUR
    Покупка 40.85
    Продажа 41.88
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
13 декабря
14:48
Рада приняла закон о национальных меньшинствах
14:47
Сергей Шойгу
Литва лишила гражданства мужа экс-любовницы Шойгу
14:42
Обновлено
Рада ликвидировала скандальный ОАСК и создала вместо него Киевский городской окружной админсуд
14:37
Дмитрий Песков
В Кремле ответили на призыв Зеленского начать на Рождество вывод войск РФ из Украины
14:31
По меньшей мере, 6 стран-членов ЕС возмутились словами Макрона относительно "гарантий безопасности для России"
14:19
Резников заявил, что Украина может получить Patriot "на следующем этапе войны"
14:10
Есть 11 квартир в Киеве. Депутату Госдумы РФ объявили подозрение за голосование о принятии украинских регионов в Россию
14:09
Эксклюзив
Бахмут не отдадим, к нам уже идет помощь, - боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Лысенко
14:07
Эксклюзив
Россияне проходят позиции на Таврическом направлении, - представитель ВСУ
13:53
Аргентина – Хорватия: букмекеры дали прогноз на полуфинал ЧМ-2022
13:44
Интервью
Зима на стороне ВСУ, поэтому Украина должна получить достаточную поддержку, чтобы зимой начать освобождение Крыма, – генерал Ходжес
13:44
Украина получила от Канады 15 генераторных осветительных башен, до конца года их будет полсотни, - посол
13:35
Шевченко предложили стать тренером сборной Польши, - СМИ
13:31
Смартфон
В приложении "Дия" уже появились функции изменения места жительства и отмены статуса ВПЛ, - Федоров
13:28
Ведутся переговоры. Макрон заявил, что существует договоренность о выводе тяжелого вооружения из ЗАЭС
13:26
В Одессе задержан коллаборант, связанный с ЧВК Вагнера и московским ОМОНом
13:14
Эксклюзив
Качественной армии у россиян не осталось, и они мясом пытаются остановить технологическое наступление ВСУ, - политический эксперт Цыбулько
13:10
Зеленский призвал направить представителей ЕС на объекты энергетической инфраструктуры: в РФ намекнули, что это не помешает обстрелам
13:09
"Развернулись и дременули в Крым". Ракетный комплекс "Нептун" в феврале спас Николаев от российского десанта, - СМИ
12:43
Прокуроры зафиксировали 154 случая сексуального насилия со стороны оккупантов
12:42
В Украине запустили кампанию Light up Christmas for Ukrainians
12:18
Сэкономят около 1 ГВт электричества: Зеленский предложил проект по закупке 50 млн. LED-ламп для Украины
12:16
ФСБ
В ФСБ заявили об увеличении количества терактов в РФ из-за деятельности "украинских спецслужб"
12:04
Замглавы Федерации профсоюзов арестовали по подозрению в растрате 138 млн грн
12:02
OPINION
G7, в том числе и ЕС, не "проглотят" манипуляций в выборе судей КСУ
11:58
Оккупанты удерживают в "зерновом коридоре" более 80 судов с украинским зерном, - Минагрополитики
11:37
Ломаченко поддержал митрополита УПЦ МП, против которого СНБО ввел санкции
11:23
"Главная проблема – это люди": В Нацполиции рассказали, почему правоохранителям будет сложно работать на деоккупированном Донбассе
11:08
Решение WBA об обязательной защите Усика не помешает супербою с Фьюри, - ESPN
11:03
Twitter распустил совет доверия и безопасности
11:00
Россия рассредоточила стратегическую авиацию на разных аэродромах, угроза обстрелов остается, - Воздушные силы
10:59
МАГАТЭ собирается направить постоянные миссии на все АЭС в Украине
10:58
Эксклюзив
РФ готова перебросить часть ресурса, чтобы держать напряжение вокруг Косово, - эксперт-балканист
10:37
Заявление "Европейской Солидарности": закон о медиа должен отвечать европейским стандартам, защищать СМИ и свободу слова
10:36
ЕС заключил соглашение с Венгрией, чтобы Орбан разморозил 18 млрд евро для Украины, - Politico
10:33
ЧМ-2022: Тренер сборной Хорватии рассказал, как собирается останавливать Аргентину в полуфинале
10:13
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Снарядный голод докатился до России: потенциал армии РФ снижается, - Згурец
10:10
OPINION
В закрытом режиме. Монобольшинство Слуг и его сателлиты превращают Украину в Беларусь
10:10
Инфографика
доллар
Курс валют в обменниках на сегодняшний день: цена доллара и евро
09:58
РФ выпустила по Никопольщине более 50 снарядов: повреждены десятки домов, админздания и линии электропередачи
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV