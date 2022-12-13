Семьи погибших в бою не получают выплаты за гибель из-за того, что их родные считаются пропавшими без вести, а зарплату бойцов не получают, потому что причины исчезновения не установлены, хотя есть видео боя

После обнародования видео кровавой атаки бойцов 56-й бригады на Пески 5 сентября, ко мне обратилась Татьяна Липитенко — мама одного из бойцов, 27-летнего Михаила Липитенко, разведчика бригады, мужественного и опытного воина.

Она попросила вмешаться в бюрократическую разборку. Бойцы, не вернувшиеся из той атаки, и чьи тела не были эвакуированы, признаны пропавшими без вести.

Минобороны и ВСУ должны навести порядок в работе с семьями пропавших бойцов. Им нужно внимание и нужно определить особый статус

Семьи с детьми не получают деньги — потому что пропавший без вести значит, бюрократическим языком, приравнивается фактически к тому, кто самовольно покинул часть. И ни денег за погибших, ни заплаты за живые семьи не имеют.

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Считаю необходимым, чтобы Минобороны и ВСУ навели порядок в работе с семьями пропавших бойцов. Им нужно внимание и нужно определить особый статус - "пропал без вести при выполнении боевого задания из-за невозможности эвакуации", чтобы все выплаты сохранялись.

Ибо нельзя относиться к воину как к самовольно покинувшим часть.

Воин отправился на боевое задание, и ответственность за его возвращение на его командирах, он остается на задании, если не признано иное

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Это должно означать, что воин отправился на боевое задание, и ответственность за его возвращение на его командирах он остается на задании, если не признано другое. И все, что должно принадлежать бойцу и его семье, должно выдаваться. Через определенное время, например, 6 месяцев, если данных о пребывании нет, командование должно принять решение о статусе бойца или считать его погибшим.

А пока такого решения нет – семья должна получать средства.

Прошу народных депутатов рассмотреть вопрос и определить эти процедуры в законном порядке. Ибо счет пропавших идет на тысячи.

Слава украинским воинам, которые идут в бой за свой народ, мы должны сделать все, что должно для их семей, недопустимо лишать семьи помощи вообще.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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