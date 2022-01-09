Пропали лидеры независимых профсоюзов Казахстана
В Казахстане при невыясненных обстоятельствах пропали несколько лидеров независимых профсоюзов
Об этом сообщила на своем сайте Международная мониторинговая миссия по трудовым правам в Центральной Азии.
Во время последних событий в стране, в частности, перестали выходить на связь активисты профессионального союза работников топливно-энергетического комплекса Куспан Косшигулов, Тахир Ерданов, Амин Елеусинов. Пропали также члены семьи Елеусинова.
"Попытки родственников установить их местонахождение не приводят к положительным результатам, потеряна связь со многими другими активистами независимых профсоюзов и правозащитных организаций", - отметили в Миссии.
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Международная конфедерация профсоюзов обратилась к правительству Казахстана с просьбой "принять немедленные меры по прояснению обстоятельств исчезновения профсоюзных лидеров".
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