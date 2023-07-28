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Пропагандисты запустили фейк, якобы ЕС просит РФ снизить цену на зерно

28 июля, 2023 пятница
17:34
Экономика

Российские пропагандисты запустили фейк, что ЕС просит РФ снизить цену на зерно

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель попросил Москву снизить цены на зерно, чтобы обеспечить честную конкуренцию, потому что из-за подорожания транспортировки украинское зерно может проигрывать на торгах", - такую ​​информацию распространяют пропагандисты.

В Центре объясняют, что "цитату" дипломата начали распространять 20 июля – в этот день Боррель принимал участие во встрече глав МИД ЕС.

Однако он не призвал Россию снизить цену на зерно, а наоборот - заявил, что международное сообщество должно решительно отреагировать на "умышленную попытку Путина морить голодом население мира, чтобы получить дополнительные деньги или вести эту незаконную войну".

Вымышленную цитату Борреля впервые распространил telegram-канал, публикующий только пародию и сатиру, а пропагандисты подали эти слова как чистую правду.

Что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины.

21 июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение , что оно снова заработает.

22 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с предложением безотлагательно созвать совет Украина - НАТО из-за кризиса безопасности в Черном море.

О разговоре со Столтенбергом Владимир Зеленский написал в telegram. Зеленский и Столтенберг обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО.

25 июля Главное управление разведки обнародовало доклад руководству РФ , где указаны технологии, которые использовали россияне для препятствования экспорту украинского зерна, что свидетельствует о целенаправленном срыве "зернового соглашения".

26 июля министерство обороны Великобритании сообщило , что Россия разместила современный корвет "Сергей Котов" в южной части Черного моря для перехвата торговых судов в море. Он патрулирует маршрут перевозки между Босфором и Одессой.

Позже стало известно, что РФ готовит авиацию и корабли для блокирования районов Черного моря, обнаружения и уничтожения кораблей.

Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ после одностороннего выхода по Черноморской зерновой инициативе готова заменить украинское зерно и начать бесплатно поставлять свое в страны Африки.

Общество
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экспорт зерна
Война с Россией
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Жозеп Боррель
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