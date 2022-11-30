Пропагандисты запустили фейк, что Украине не хватит ресурсов для прохождения зимнего периода

Об этом сообщает телеграмм-канал Центра противодействия дезинформации.

"Враждебные телеграмм-каналы распространяют нарратив, что для прохождения зимнего периода Украине не хватит объемов газа и угля, что угрожает массовым отключением потребителей от тепло- и электроснабжения. Это сознательная дезинформация. Кремль использует эту тему как средство политического давления и пытается провоцировать панику посеять уныние в способности властей обеспечить наличие тепла и электроэнергии в жилищах украинцев, умалчивая об обстрелах, которые и провоцируют исчезновение тепла и света", - пишут в Центре.

В ЦПД напомнили о заявлении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, что в Украине достаточно горючего, чтобы стабильно преодолеть зиму.

Также он добавил, что в зиму мы входим из 14 млрд куб. м газа в хранилищах и с 1,3 млн. тонн угля на складах.

"Отмечаем: доверяйте только проверенным источникам", - отмечает Центр противодействия дезинформации.

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