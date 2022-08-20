Пропагандисты сообщают о работе ПВО над Оленевкой в Крыму
Над полуостровом Тарханкут в Черноморском районе (Оленевка) оккупированного Крыма сработала российская ПВО
Об этом сообщают оккупационные СМИ.
"Над Оленевкой в Черноморском районе дважды сработала система ПВО, об этом сообщают очевидцы. Подробности уточняются", - говорится в сообщении.
- Вечером, 20 августа, жители временно оккупированной Чернобаевки в Херсонской области сообщали о взрывах и детонации снарядов. Российские "СМИ" пишут о работе ПВО.
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