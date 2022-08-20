Пропагандисты сообщают о работе ПВО над Оленевкой в Крыму

Об этом сообщают оккупационные СМИ.

"Над Оленевкой в Черноморском районе дважды сработала система ПВО, об этом сообщают очевидцы. Подробности уточняются", - говорится в сообщении.

Вечером, 20 августа, жители временно оккупированной Чернобаевки в Херсонской области сообщали о взрывах и детонации снарядов. Российские "СМИ" пишут о работе ПВО.

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