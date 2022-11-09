Об этом сообщают российские СМИ,

Смерть Стремоусова подтвердила коллаборант Екатерина Губарева.

Оккупационные паблики со ссылкой на водителя Стремоусова сообщают, что коллаборант погиб под Геническом.

Впоследствии гауляйтер Херсона Владимир Сальдо в видеообращении подтвердил гибель Стремоусова.

В то же время, первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в комментарии Суспильному сказал, что информация о гибели Стремоусова не подтверждена, и допустил возможность инсценировки.

Кирилл Стремоусов 1976 г. р. в 2013 году был одним из организаторов пробежки "Спасибо за победу" под флагами российских ультраправых организаций, а также организатором пророссийского митинга в Херсоне 1 марта 2014 года.

В 2017 году Стремоусов избил полицейского и ворвался с другими лицами в кабинет мэра Херсона, после чего насильно вывели его на улицу и повалили на тротуар.

5 апреля 2018 года в Херсоне на работников СБУ напали лица, пытавшиеся освободить капитана арестованного в Азовском море судна "Норд". И. о. управляющая делами мэрии Екатерина Гандзюк сообщила, что во главе нападавших стоял Кирилл Стремоусов.

21 мая 2018 года Стремоусов ворвался на территорию платного пляжа и напал на охранника, выстрелив в него из травматического пистолета.

В апреле 2019 года Стремоусов с группой лиц пытался отбить в СБУ задержанного на линии разграничения участника оккупации Крыма и депутата оккупационного горсовета Евпатории от Единой России Сергея Осьминина.

В июне 2020 года Стремоусов с сообщником напал на журналиста онлайн-издания "Вверх" Дмитрия Багненко.

20 августа 2020 года СБУ в рамках разоблачения агентурной сети ФСБ России в Херсонской области провела обыск у Стремоусова.

Кроме того, Стремоусов распространял российскую пропаганду о "фашизме в Украине" и "биологических лабораториях США" и обвинял украинские власти в распространении COVID-19.

С началом полномасштабного вторжения России Стремоусов начал сотрудничество с оккупантами: 16 марта 2022 года в здании Херсонского облсовета он возглавил незаконное собрание органа оккупационной администрации вместе с коллаборантами из "Комитета спасения за мир и порядок".

17 марта 2022 года Херсонская облпрокуратура открыла против Стремоусова процессуальное руководство по уголовному производству по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (оказание иностранному государству помощи в проведении взрывной деятельности против Украины, совершенное в условиях военного положения).

В условиях оккупации Стремоусов угрожал проукраински настроенным людям российским заключением.

Впоследствии в Херсоне массово появились открытки о награде в полмиллиона гривен за голову Стремоусова, после чего коллаборант скрылся во временно оккупированный Донецк.

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