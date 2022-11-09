Пропагандисты РФ заявили о гибели заместителя оккупационного главы Херсонщины Стремоусова
Оккупационный "заместитель председателя" Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Об этом сообщают российские СМИ,
Смерть Стремоусова подтвердила коллаборант Екатерина Губарева.
Оккупационные паблики со ссылкой на водителя Стремоусова сообщают, что коллаборант погиб под Геническом.
Впоследствии гауляйтер Херсона Владимир Сальдо в видеообращении подтвердил гибель Стремоусова.
В то же время, первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в комментарии Суспильному сказал, что информация о гибели Стремоусова не подтверждена, и допустил возможность инсценировки.
Кирилл Стремоусов 1976 г. р. в 2013 году был одним из организаторов пробежки "Спасибо за победу" под флагами российских ультраправых организаций, а также организатором пророссийского митинга в Херсоне 1 марта 2014 года.
В 2017 году Стремоусов избил полицейского и ворвался с другими лицами в кабинет мэра Херсона, после чего насильно вывели его на улицу и повалили на тротуар.
5 апреля 2018 года в Херсоне на работников СБУ напали лица, пытавшиеся освободить капитана арестованного в Азовском море судна "Норд". И. о. управляющая делами мэрии Екатерина Гандзюк сообщила, что во главе нападавших стоял Кирилл Стремоусов.
21 мая 2018 года Стремоусов ворвался на территорию платного пляжа и напал на охранника, выстрелив в него из травматического пистолета.
В апреле 2019 года Стремоусов с группой лиц пытался отбить в СБУ задержанного на линии разграничения участника оккупации Крыма и депутата оккупационного горсовета Евпатории от Единой России Сергея Осьминина.
В июне 2020 года Стремоусов с сообщником напал на журналиста онлайн-издания "Вверх" Дмитрия Багненко.
20 августа 2020 года СБУ в рамках разоблачения агентурной сети ФСБ России в Херсонской области провела обыск у Стремоусова.
Кроме того, Стремоусов распространял российскую пропаганду о "фашизме в Украине" и "биологических лабораториях США" и обвинял украинские власти в распространении COVID-19.
С началом полномасштабного вторжения России Стремоусов начал сотрудничество с оккупантами: 16 марта 2022 года в здании Херсонского облсовета он возглавил незаконное собрание органа оккупационной администрации вместе с коллаборантами из "Комитета спасения за мир и порядок".
17 марта 2022 года Херсонская облпрокуратура открыла против Стремоусова процессуальное руководство по уголовному производству по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (оказание иностранному государству помощи в проведении взрывной деятельности против Украины, совершенное в условиях военного положения).
В условиях оккупации Стремоусов угрожал проукраински настроенным людям российским заключением.
Впоследствии в Херсоне массово появились открытки о награде в полмиллиона гривен за голову Стремоусова, после чего коллаборант скрылся во временно оккупированный Донецк.
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