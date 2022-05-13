Пропагандисты РФ заставляют российских военных сниматься в агитационных роликах, – украинская разведка
Российские пропагандисты заставляют командиров оккупантов отводить с передовых позиций и личный состав и военную технику для участия в фильмировании агитационных роликов
Об этом сообщает ГУР МО Украины.
Командиров подразделений вынуждают отправлять военных и технику с передовых позиций для имитации успешного наступления и создания картинки гуманизма "воинов освободителей".
"Оккупантов заставляют копать окопы в тыловых районах и имитировать оборудование передовых позиций, стрелять из минометов, танков и артиллерии, имитировать штурмовые действия и производить разминирование территории", - говорится в сообщении.
Для создания сюжетов военные несколько раз заминируют и разминируют уже очищенную от боеприпасов территорию.
Во время одного из таких "разминирований" на Арабатской Стрелке несколько рашистов получили осколочные ранения и контузии.
- Напомним, недавно СБУ перехватила разговор российского оккупанта с женой, где он рассказывает о собственных зверствах. "Я могу взять человека и в голову "бам"… из пулемета сто человек прошить, да. Голову оторвать! Ты что в это не веришь? я долбо*бом стал, я вообще еб*нутый стал", - рассказывает россиянин жене. Муж также уверял, что приедет домой и воспитает сына "так, как надо". Женщина озабочена словами оккупанта, но захватчик не очень переживает.
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