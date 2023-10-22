Пропагандисты РФ распространяют фейк, якобы маршалы в украинских поездах будут выявлять "нелояльных к Зеленскому пассажиров"

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

"В Украине на вокзалах и в поездах в скором времени начнут работать секретные агенты, которые будут выявлять среди своих попутчиков "нелояльных к власти и режиму Зеленского"", - пишут пропагандистские Z-каналы.

Укрзализныця объясняет, что с сентября 2023 года на вокзалах и поездах компании уже начали работать первые маршалы железнодорожной безопасности на одном из западных маршрутов. Это нормальная практика для компаний-перевозчиков.

Председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко заявил, что "перед маршалами, которые инкогнито находятся в поездах и на вокзалах, стоит задача оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать во время поездки пассажиров. Это все специально подготовленные специалисты".

Введение контроля безопасности в украинских поездах с помощью маршалов связано с войной на территории Украины "и недопущение перевозки гражданами взрывоопасных и других не разрешенных для перевозки веществ и оружия без должного разрешения", пояснили в пресс-службе Укрзализныци.

Центр стратегических коммуникаций анализирует заявления компании и ее руководства и отмечает, что нет никаких распоряжений или указаний на выявление "нелояльных к президенту Зеленскому пассажиров".