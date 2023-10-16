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Пропагандисты РФ распространяют фейк, что Украина якобы готовит подрыв Кременчугской ГЭС "по каховскому сценарию"

16 октября, 2023 понедельник
17:10
Война с Россией

Российские пропагандистские СМИ утверждают, что Украина якобы планирует подрыв Кременчугской ГЭС "по Каховскому сценарию", чтобы обвинить в этом российскую армию

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

Пропагандистские источники РФ распространяют фейк, что Киев якобы заминировал Кременчугскую ГЭС для провокации против России по каховскому сценарию с целью создания общественной напряженности и обвинения российской армии в атаке на станцию.

Центр стратегических коммуникаций заявляет, что это фейк и опровергает его. Эксперты центра говорят, что в военное время все объекты критической инфраструктуры, к которым относятся и ГЭС, находятся под охраной ВСУ, Нацгвардии и полиции. После российского теракта с подрывом Каховской ГЭС украинские Силы обороны ужесточили патрулирование станций.

"Российские данные о мифическом "заминировании" украинскими силами обороны Кременчугской ГЭС бездоказательны. И базируются на их предыдущей лжи о том, что Каховскую ГЭС взорвала Украина, хотя на самом деле это не так", - говорится в сообщении.

В центре отмечают, что именно Россия атакует критическую инфраструктуру Украины, а в результате массированных обстрелов окупантов в осенне-зимний период 2022-2023 в Украине не осталось ни одной невредимой тепловой или гидроэлектростанции.

  • 6 октября правительство дополнительно выделило 335 млн грн Херсонщине для дальнейших работ, направленных на реализацию программы преодоления последствий теракта России на Каховской ГЭС.
Украина
Россия
Кременчук
Енергия
пропаганда
руские фейки
Каховская ГЭС
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