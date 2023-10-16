Пропагандисты РФ распространяют фейк, что Украина якобы готовит подрыв Кременчугской ГЭС "по каховскому сценарию"
Российские пропагандистские СМИ утверждают, что Украина якобы планирует подрыв Кременчугской ГЭС "по Каховскому сценарию", чтобы обвинить в этом российскую армию
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.
Пропагандистские источники РФ распространяют фейк, что Киев якобы заминировал Кременчугскую ГЭС для провокации против России по каховскому сценарию с целью создания общественной напряженности и обвинения российской армии в атаке на станцию.
Центр стратегических коммуникаций заявляет, что это фейк и опровергает его. Эксперты центра говорят, что в военное время все объекты критической инфраструктуры, к которым относятся и ГЭС, находятся под охраной ВСУ, Нацгвардии и полиции. После российского теракта с подрывом Каховской ГЭС украинские Силы обороны ужесточили патрулирование станций.
"Российские данные о мифическом "заминировании" украинскими силами обороны Кременчугской ГЭС бездоказательны. И базируются на их предыдущей лжи о том, что Каховскую ГЭС взорвала Украина, хотя на самом деле это не так", - говорится в сообщении.
В центре отмечают, что именно Россия атакует критическую инфраструктуру Украины, а в результате массированных обстрелов окупантов в осенне-зимний период 2022-2023 в Украине не осталось ни одной невредимой тепловой или гидроэлектростанции.
- 6 октября правительство дополнительно выделило 335 млн грн Херсонщине для дальнейших работ, направленных на реализацию программы преодоления последствий теракта России на Каховской ГЭС.
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