Пропагандисты РФ распространили фейк о якобы вхождении Укрпочты в состав "Почты России"

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.



Гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский опроверг фейк и призвал доверять только проверенной информации.



"Не АО "Укрпочта" вошла в состав "Почты России", а согласно плану репараций после победы "Почта России" войдет в состав АО "Укрпочта"", - заявил Игорь Смилянский.



В ЦПИ при СНБО Украины отметили, что сейчас россияне занимают дезинформацией украинцев.



"Спецоперации России по дезинформированию украинцев получили особое распространение в период военной агрессии. Призываем не реагировать на электронные письма и смс-рассылки с неизвестных номеров и не реагировать на какие-либо просьбы/предложения в таких письмах!" - говорится в сообщении.





30 марта минобороны России открестилось от обстрелов Умани, о которых президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время онлайн-выступления перед членами Кнессета Израиля и заявило, что в Уманской синагоге хранят "оружие для нацистов".

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