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Пропагандисты РФ распространили фейк о якобы вхождении Укрпочты в состав "Почты России"

30 мартa, 2022 среда
17:05
Общество Укрпочта

Российская пропаганда рассылает фейковую информацию о том, что якобы Укрпочта вошла в состав "Почты России"

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский опроверг фейк и призвал доверять только проверенной информации.

"Не АО "Укрпочта" вошла в состав "Почты России", а согласно плану репараций после победы "Почта России" войдет в состав АО "Укрпочта"", - заявил Игорь Смилянский.

В ЦПИ при СНБО Украины отметили, что сейчас россияне занимают дезинформацией украинцев.

"Спецоперации России по дезинформированию украинцев получили особое распространение в период военной агрессии. Призываем не реагировать на электронные письма и смс-рассылки с неизвестных номеров и не реагировать на какие-либо просьбы/предложения в таких письмах!" - говорится в сообщении.

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война с Россией
информационная война
фейки
дезинформация
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