Пропагандисты РФ распространили фейк о якобы вхождении Укрпочты в состав "Почты России"
Российская пропаганда рассылает фейковую информацию о том, что якобы Укрпочта вошла в состав "Почты России"
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.
Гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский опроверг фейк и призвал доверять только проверенной информации.
"Не АО "Укрпочта" вошла в состав "Почты России", а согласно плану репараций после победы "Почта России" войдет в состав АО "Укрпочта"", - заявил Игорь Смилянский.
В ЦПИ при СНБО Украины отметили, что сейчас россияне занимают дезинформацией украинцев.
"Спецоперации России по дезинформированию украинцев получили особое распространение в период военной агрессии. Призываем не реагировать на электронные письма и смс-рассылки с неизвестных номеров и не реагировать на какие-либо просьбы/предложения в таких письмах!" - говорится в сообщении.
- 30 марта минобороны России открестилось от обстрелов Умани, о которых президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время онлайн-выступления перед членами Кнессета Израиля и заявило, что в Уманской синагоге хранят "оружие для нацистов".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.37Продажа 33.41
- Актуальное
- Важное