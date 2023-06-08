Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Россияне добиваются того, что Россия перестанет существовать в виде, который она сейчас имеет. И это наилучшее решение для Украины. В информационном пространстве России началась дестабилизация, являющаяся следствием отсутствия побед армии РФ на поле боя", - отметил Шаповалов.

По его словам, в России напуганы украинским контрнаступлением.

"У российских пропагандистов рушатся методички и единственная информационная линия. Они несут чепуху. Подрыв ГЭС можно приравнять к ядерному или химическому оружию. Какие еще красные линии должен перейти Путин, чтобы мир понял, что Путин позавчера фактически начал ядерную войну", - подчеркнул Шаповалов.