Пропагандисты РФ напуганы контрнаступлением ВСУ, в их информпространстве началась дестабилизация, - и. о. руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Шаповалов
И.о. руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Шаповалов считает, что в результате отсутствия побед армии РФ на поле боя у российских пропагандистов началась дестабилизация в информпространстве
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Россияне добиваются того, что Россия перестанет существовать в виде, который она сейчас имеет. И это наилучшее решение для Украины. В информационном пространстве России началась дестабилизация, являющаяся следствием отсутствия побед армии РФ на поле боя", - отметил Шаповалов.
По его словам, в России напуганы украинским контрнаступлением.
"У российских пропагандистов рушатся методички и единственная информационная линия. Они несут чепуху. Подрыв ГЭС можно приравнять к ядерному или химическому оружию. Какие еще красные линии должен перейти Путин, чтобы мир понял, что Путин позавчера фактически начал ядерную войну", - подчеркнул Шаповалов.
- Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочитать по этой ссылке .
- Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон опубликовал видео, обвинившее Украину в подрыве Каховской ГЭС. Его пост распространил Илон Маск и ряд других известных людей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.81
Покупка 36.81Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 39.62Продажа 40.43
- Актуальное
- Важное