Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"В конце февраля текущего года Национальная полиция обнаружила в сети интернет активность нового молодежного движения, целью которого является провоцирование конфликтов и массовых драк. Правоохранители сразу отреагировали на эту ситуацию, начали отрабатывать информацию. Установлено, что в социальных сетях и телеграмм-каналах администраторами распространялась информация, которая провоцировала молодежь к проведению массовых скоплений с целью физического противостояния друг другу. Первоочередная проверка показала, что искусственное развитие такой субкультуры - попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине", - проинформировал заместитель начальника Управления ювенальной превенции национальной полиции Украины.

Ярослав Шанько отметил, что доказательством этому является то, что первый инцидент произошел 22 февраля этого года в столице страны-агрессорки, в результате той стычки погибли двое подростков. После этого российские спецслужбы начали использовать такую ситуацию как модель провокации и беспорядков на территории Украины.

"В общей сложности за два дня в разных регионах Украины состоялось около 30 собраний молодежи. Полиция оперативно сработала и не допустила столкновений. Также за этот период в управление и отделы полиции было приглашено более 700 человек, большинство из которых несовершеннолетние. Полицейские провели и проводят с ними профилактическую работу, а также с их родителями. Кроме того, полицией уже было заблокировано около 20 каналов таких групп, которые были созданы для дестабилизации ситуации в Украине. Сейчас оперативные службы вместе с киберполицией устанавливают источники финансирования и организаторов информационных каналов", - сообщил представитель ювенальной превенции Нацполиции.

Шанько отметил, чтобы не дать врагу провести успешно эту операцию и обезопасить детей от необдуманных поступков, проводится также работа с администрациями школ, педагогическими коллективами и главное необходимо родителям подростков быть друзьями к своим детям, интересоваться чем они занимаются, с кем общаются, как проводят свой досуг.