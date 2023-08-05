Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

"Российские военные блоггеры характерно резко осуждали Министерство обороны России за лживую информацию об ударах морских дронов и призвали российскую армию увеличить свою активность в Черном море", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пропагандисты критиковали министерство за первоначальное утверждение, что российские силы перехватили все удары дронов вместо признания того, что поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк".

Кроме того, они также указали на ложь о том, что минобороны РФ распространяло недостоверные отчеты об уничтожении украинских центров сбора дронов. По их словам, российские силы должны перекрыть доступ Украины к Черному морю, чтобы предотвратить атаки морских беспилотников с гражданских кораблей.

Несколько пропагандистов высказывали мнение, что у министерства обороны нет четкой и единой информационной политики, что создает условия для общественной возмущенности в информационном пространстве после каждой неудачи российских военных.

Взрывы в Новороссийске

Утром в пятницу, 4 августа, жители российского города Новороссийски сообщили о взрывах. Минобороны РФ заявило, что Украина якобы атаковала двумя морскими дронами военно-морскую базу в городе.

Губернатор края сказал, что пострадавших и разрушений в результате атаки якобы нет. Отмечалось, что инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума не пострадала, отгрузка нефти продолжается, но движение судов в порту временно прекращено.

Впоследствии, в сети появилась информация, что подбит десантный корабль "Оленегорский горняк". В частности, об этом писал и один из российских пропагандистов. Он утверждал, что якобы затопило один из отсеков, из-за чего судно опрокинуло на бок.

Спикер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук отметил , что Военно-Морские силы Вооруженных Сил Украины не имеют отношения к инциденту в Новороссийске.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в пятницу, 4 августа, прокомментировал взрывы в Новороссийске и отметил, что это серьезная оплеуха для российского руководства.