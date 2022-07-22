Пропагандисты подают попадание в частные дома Одесщины, как уничтожение сотни нацистов
Минобороны РФ отчиталось о попадании в частные дома мирных жителей Одесщины, как уничтожение военно-тренировочных баз с сотнями погибших нацистов
Об этом отметили в вечернем отчете оперативного командования "Юг".
"На Одесщине враг продолжает информационно-пропагандистскую кампанию по запугиванию и нагнетанию ложных сообщений-жахачек псевдоуспехов своей недоармии. О попадании в частные дома мирных жителей министерство обороны рашистов рапортует как об уничтожении военно-тренировочных баз с сотнями нацистов", - "Юг".
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- Российский агрессор продолжает террор и на вечер 21 июля держит в Черном море 16 крылатых ракет типа "Калибр".
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