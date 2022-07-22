Об этом отметили в вечернем отчете оперативного командования "Юг".

"На Одесщине враг продолжает информационно-пропагандистскую кампанию по запугиванию и нагнетанию ложных сообщений-жахачек псевдоуспехов своей недоармии. О попадании в частные дома мирных жителей министерство обороны рашистов рапортует как об уничтожении военно-тренировочных баз с сотнями нацистов", - "Юг".

Читайте также: Российские фейки за 21 июля

За день, 21 июля, украинская авиация нанесла удары по пяти опорным пунктам РФ на Юге и скоплению врагов Николаевской области.

Вражеские бойцы, воюющие на Юге Украины в 34-й отдельной мотострелковой бригаде , отказываются идти в бой.

Российский агрессор продолжает террор и на вечер 21 июля держит в Черном море 16 крылатых ракет типа "Калибр".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb